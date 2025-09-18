Riflettori sui Rolli. Genova ’Superba’ con i suoi palazzi

Non è un vero ’FuoriSalone’, quantomeno non è paragonabile a quello che a Milano, ad aprile, fa da cornice al Salone del Mobile. Sbarcando alla stazione di Brignole e passeggiando per strade e piazze che portano in piazzale Kennedy quindi alla più grande rassegna nautica del Mediterraneo non si ha l’impressione visiva ed estetica di capitare in una Genova in piena fibrillazione collettiva che si appresta a vivere giornate speciali o comunque di forte suggestione. Ed è un peccato perché la città che pretende (a ragione) di essere la capitale del mare francamente potrebbe (e dovrebbe) sfoderare una verve comunicativa decisamente più convincente anche attraverso installazioni temporanee a cielo aperto e allestimenti che diano il senso di una festa diffusa.

Tant’è. Il Salone internazionale in programma tra oggi e il 23 settembre verrà comunque salutato da una serie di appuntamenti colti e da iniziative di qualità e d’impatto, specie dal punto di vista culturale e artistico. Ed è quello che conta. Al solito e più del solito, riflettori puntati sulla rassegna dei Rolli Days promossa dal Comune che neanche a farlo apposta sarà dedicata ai ’signori del mare’ che tra il Cinquecento e il Seicento avevano contribuito ad accreditare la reputazione della ’Superba’ lungo le rotte mediterranee e oceaniche.

Gli stessi ’signori del mare’ che in città avevano poi innalzato palazzi e residenze aristocratici e invidiabili perché potessero celebrare le loro fortune. Sabato 20 e domenica 21, l’apertura straordinaria dei Rolli verrà marcata da una serie di visite guidate (su prenotazione) condotte da divulgatori preparato e qualificati e accompagnate da una narrazione fortemente puntata sulle ricche e potenti famiglie nobiliari della città evocate con alcune opere d’arte come il ’Ritratto di Lamba Doria’, capolavoro pittorico dell’artista barocco Gioacchino Assereto eccezionalmente esposto all’interno del palazzo omonimo.

Non solo. Sabato 20, al tramonto, a prendersi la scena sarà l’intera via Garibaldi, l’elegante passerella nota come ’via Aurea’ su cui si affacciano proprio i Rolli, a loro volta annunciati da allestimenti luminosi, postazioni musicali, stand gourmet attrezzati per preparare cocktail tematici e da un portentoso finale musicale con dj set (a partire dalle 22). Non meno interessante il programma predisposto per settembre al Galata Museo del Mare, la più maestosa area espositiva dedicata alla cultura marittima nel Mediterraneo, con il suo percorso immersivo che esplora la storia della navigazione dalle antiche galee genovesi fino alla nave ’Andrea Doria’ e al sottomarino (peraltro visitabile in acqua ) ’S-518 Nazario Sauro’.

Oggi alle 18.30, all’auditorium, in concomitanza con l’avvio del Salone, la rassegna ’Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare’ ideata dallo scrittore Fabio Pozzo proporrà l’incontro con Giovanna Vitelli, presidente del gruppo Azimut/Benetti, leader mondiale nella produzione di superyacht, invitata a condividere le sue idee e la sua visione sul futuro della nautica internazionale, sull’innovazione e sulla leadership femminile. Sempre al Galata, mostra dell’artista comasca Ester Maria Negretti ’Rotte in libertà’, viaggio pittorico che si affida a tele, materiali di recupero e oggetti trovati sulla spiaggia per celebrare il mondo della vela, la sensibilità femminile. E il mare come metafora di rigenerazione e trasformazione.

Paolo Galliani