Porto Antico cuore pulsante del turismo sotto la Lanterna

In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante

è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio a mare cittadino: dall’Acquario ai Magazzini del Cotone, dalla Piazza delle Feste alla fortezza di Porta Siberia, si amplia fino a comprendere le aree della Fiera di Genova, con il Padiglione Blu, la Piazza sul mare e le darsene nautiche.

Una location del capoluogo ligure che è anche il terminale turistico e lo sarà ancora di più in questi giorni del Salone Internazionale.

Il Porto Antico dunque rappresenta il cuore della città, l’anima del centro storico e la più grande piazza sul Mediterraneo, è lo spazio sempre aperto in cui ogni giorno si incontrano turismo, cultura, congressi, fiere, spettacoli, sport, nautica, ristorazione e shopping. È anche un set originale e affascinante per shooting d’autore: spot televisivi, fiction, film, servizi fotografici.

Un panorama suggestivo in cui le navi e il mare, insieme al light design della Lanterna, trasformano qualsiasi concerto e spettacolo dal vivo in un evento da vivere con tutti i sensi.

Poche location sono così versatili, affascinanti, vive. Dalle architetture progettate da Renzo Piano alle prospettive mozzafiato dell’Isola delle Chiatte; dalla monumentale Porta Siberia allo spettacolare teatro all’aperto dell’Arena del Mare. E ancora, dalle palme di Piazzale Mandraccio a Calata Falcone Borsellino.