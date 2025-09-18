Giovedì 18 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Imprese Vincenti
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
Imprese VincentiPorto Antico cuore pulsante del turismo sotto la Lanterna
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Imprese Vincenti
  4. Porto Antico cuore pulsante del turismo sotto la Lanterna

Porto Antico cuore pulsante del turismo sotto la Lanterna

In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio...

In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio...

In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio...

In attesa di tutto il completamento del Waterfront di Levante

è il Porto Antico di Genova ancora il vero protagonista dell’affaccio a mare cittadino: dall’Acquario ai Magazzini del Cotone, dalla Piazza delle Feste alla fortezza di Porta Siberia, si amplia fino a comprendere le aree della Fiera di Genova, con il Padiglione Blu, la Piazza sul mare e le darsene nautiche.

Una location del capoluogo ligure che è anche il terminale turistico e lo sarà ancora di più in questi giorni del Salone Internazionale.

Il Porto Antico dunque rappresenta il cuore della città, l’anima del centro storico e la più grande piazza sul Mediterraneo, è lo spazio sempre aperto in cui ogni giorno si incontrano turismo, cultura, congressi, fiere, spettacoli, sport, nautica, ristorazione e shopping. È anche un set originale e affascinante per shooting d’autore: spot televisivi, fiction, film, servizi fotografici.

Un panorama suggestivo in cui le navi e il mare, insieme al light design della Lanterna, trasformano qualsiasi concerto e spettacolo dal vivo in un evento da vivere con tutti i sensi.

Poche location sono così versatili, affascinanti, vive. Dalle architetture progettate da Renzo Piano alle prospettive mozzafiato dell’Isola delle Chiatte; dalla monumentale Porta Siberia allo spettacolare teatro all’aperto dell’Arena del Mare. E ancora, dalle palme di Piazzale Mandraccio a Calata Falcone Borsellino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata