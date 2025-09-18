Magia ’Millevele Iren’. In mare lo spettacolo grazie a circoli velici

di Paolo Galliani

Il potere aggregante della vela è pura tautologia e del resto nessun’altra imbarcazione riesce a scatenare in modo così imperioso l’immaginario di chi ama già il mare o è nella fase dorata dell’innamoramento. Non stupisce che nella Genova del Salone Nautico la grande regata tradizionalmente organizzata dallo Yacht Club Italiano si prenda nuovamente la scena sfamando come sempre l’interesse collettivo all’ombra della Lanterna.

Il ’Millevele IREN 2025’ aveva già preso il via ufficialmente lo scorso 10 settembre con la cerimonia di consegna dei guidoni ai numerosi circoli velici della Liguria impegnati nel Trofeo Intercircoli Boero Bartolomeo. Circoli – va detto – che da anni s’impegnano a dare lustro a questa manifestazione inserita nel palinsesto di ’Liguria Regione Europea dello Sport 2025’, ricca di eventi, di progetti e di appuntamenti di carattere nazionale e internazionale per promuovere la cultura agonistica legata ai valori fondamentali dell’accessibilità, dell’integrazione, dell’inclusione sociale e del benessere.

Ma a meritarsi scena e riflettori sarà ancora una volta la ’Veleggiata’. La nuova edizione prenderà in via alle 11 di dopodomani, 20 settembre, con l’attesissimo colpo di cannone destinato a marcare anche sonoramente la ’Millevele Iren’ di quest’anno e con centinaia di scafi in acqua nello specchio d’acqua antistante Quarto pronti a dare vita a uno spettacolo destinato, come sempre, ad essere seguito da migliaia di spettatori a terra fino alla sfilata finale programmata sul lungomare di Boccadasse alla Foce.

L’occhio al meteo sarà inevitabile e in effetti in anni recenti più di una volta gli equipaggi si sono trovati ad affrontare condizioni climatiche proibitive se non da burrasca. Tant’è. Wheater permitting, tre i percorsi a vertici fissi predisposti nel golfo, tra i Lidi di Genova e Punta Chiappa, distinguibili per gruppo e colore, il rosso da 17 a 13 miglia, il verde da 15 a 11 miglia e il giallo da 11 a 9 miglia. Con i passaggi canonici che abitualmente anticipano l’evento, come quello di domani alle 12, quando in piazzale Scuola di Mare Beppe Croce verrà finalizzata l’iscrizione, organizzato un ’briefing equipaggi’ riservato ai partecipanti ’Iren Utility Cup’ e predisposta anche un’uscita prova in mare.

Sabato 20 settembre, il rendez-vous decisivo della manifestazione gemellata con il Boat Show genovese e agganciata ai tanti circoli velici attivi in LIguria. Alle 11, il segnale di partenza della Veleggiata da piazzale Levante. Alle 19 la premiazione dell’Iren Utility Cup e a seguire, fino a mezzanotte, il Crew Party per gli equipaggi. Domenica 21, alle 11,30, gran finale nella Terrazza Padiglione Jean Nouvel all’interno del Salone Nautico con la cerimonia ufficiale di premiazione. Giusto. Una vera festa del mare non poteva essere meglio ambientata.