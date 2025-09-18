Leader globale da oltre 60 anni

Da oltre 60 anni Sanlorenzo è sinonimo di eccellenza italiana nella costruzione di yacht, realizzando motoryacht e superyacht su misura che coniugano design raffinato, innovazione e ingegneria all’avanguardia. Fondata nel 1958, l’azienda è il principale cantiere mono-brand al mondo di yacht oltre i 24 metri. Dal 2005, sotto la guida e la proprietà di Massimo Perotti, Sanlorenzo ha vissuto una crescita importante e dal 2019 è quotata alla Borsa di Milano (Euronext STAR), consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore dello yachting di lusso. La produzione di Sanlorenzo si articola in sei cantieri specializzati distribuiti in tutta Italia, con modelli da 24 a oltre 70 metri, sia in composito che in metallo. Il Gruppo include

anche Bluegame, brand al di sotto dei 24 metri noto per i suoi modelli crossover, e il recente acquisto di Nautor Swan, nome noto nella vela e nei motoryacht ad alte prestazioni. Il design e l’architettura sono da sempre parte integrante della visione Sanlorenzo, con collaborazioni con studi di fama globale come Piero Lissoni (Art Director dell’azienda dal 2018), Patricia Urquiola, Dordoni Archi tetti e molti altri.