Le sfide globali della nautica. Strategie per la crescita

di Egidio Scala

Quotidiano Nazionale protagonista della prima giornata al Salone Internazionale dedicato alla nautica che prende il via oggi a Genova. Il nostro Gruppo Editoriale porta infatti in fiera un appuntamento del ciclo di incontri di QN Distretti in cui al centro ci sono le sfide future dei territorio e dei rispettivi sistemi produttivi. Sotto la lente – come nelle precedenti edizioni di QN Distretti – l’approfondimento dell’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, mettendo allo stesso tavolo di confronto e di visione i principali protagonisti istituzionali e delle imprese nel comparto nautico italiano e della stessa Liguria.

Un evento in cui centrali sono i temi legati all’economia del mare – ’We are made of sea’ è il claim della manifestazione – settore strategico che nel nostro Paese genera ricchezza, occupazione e innovazione. Una delle eccellenze italiane che proprio in Genova ha il suo centro nevralgico: la ’Porta del Mediterraneo’ è infatti uno degli scali più grandi e strategici di tutto il continente europeo, primo porto italiano per dimensioni e movimentazione.

Un incontro quello odierno di QN Distretti che si intitola ’Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia’ e ha come location l’Eberhard Theatre. Appuntamento nel pomeriggio dalle 16 fino alle 18.

Dopo la registrazione dei partecipanti, intorno alle 16.25, l’introduzione è affidata a Davide Nitrosi, Vicedirettore QN Quotidiano Nazionale. A seguire il talk di apertura ’La nuova Liguria, cantiere per l’italia’: Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! dialoga con Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Marco Bucci, Presidente Regione Liguria; Silvia Salis, sindaca di Genova e Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica.

Alle 17, la seconda tavola rotonda dal titolo ’Un’eccellenza industriale e per la competitività: la nautica delle imprese italiane’ moderata da Davide Nitrosi con Marcello Demeglio, Marketing Manager Cloud & AI TIM Enterprise, Giancarlo Galeone, Presidente FARO Value e Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica.

A chiusura del pomeriggio di lavori, alle 17.30, il dibattito ’Innovare nel segno della prosperità: il valore del comparto per il territorio’ con il Vicedirettore Davide Nitrosi a confronto con Carolina Lonetti, Direttore Export e Finanza Agevolata SIMEST, Silvia Massaro, Business Director SACE, Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, Luigi Zanti, Direttore Regionale Liguria e Piemonte BPER Banca.

"Questo convegno – illustra la Direttrice di QN Agnese Pini – rappresenta un’importante occasione per valorizzare e discutere le sfide e le opportunità che i Distretti dovranno affrontare nei prossimi anni. Grazie alla partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, l’evento favorirà il dialogo e la collaborazione tra aziende, istituzioni e stakeholder, fornendo nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, con l’obiettivo di mantenere i distretti competitivi a livello globale".

L’appuntamento odierno di QN Distretti è promosso da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Salone Nautico Internazionale; main partner Tim Enterprise; partner BPER Banca, SACE e SIMEST. Al termine della giornata è previsto un cocktail di networking.