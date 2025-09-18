Giovedì 18 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Imprese Vincenti
Imprese VincentiLe sfide globali della nautica. Strategie per la crescita
18 set 2025
Le sfide globali della nautica. Strategie per la crescita

di Egidio Scala

Quotidiano Nazionale protagonista della prima giornata al Salone Internazionale dedicato alla nautica che prende il via oggi a Genova. Il nostro Gruppo Editoriale porta infatti in fiera un appuntamento del ciclo di incontri di QN Distretti in cui al centro ci sono le sfide future dei territorio e dei rispettivi sistemi produttivi. Sotto la lente – come nelle precedenti edizioni di QN Distretti – l’approfondimento dell’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, mettendo allo stesso tavolo di confronto e di visione i principali protagonisti istituzionali e delle imprese nel comparto nautico italiano e della stessa Liguria.

Un evento in cui centrali sono i temi legati all’economia del mare – ’We are made of sea’ è il claim della manifestazione – settore strategico che nel nostro Paese genera ricchezza, occupazione e innovazione. Una delle eccellenze italiane che proprio in Genova ha il suo centro nevralgico: la ’Porta del Mediterraneo’ è infatti uno degli scali più grandi e strategici di tutto il continente europeo, primo porto italiano per dimensioni e movimentazione.

Un incontro quello odierno di QN Distretti che si intitola ’Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia’ e ha come location l’Eberhard Theatre. Appuntamento nel pomeriggio dalle 16 fino alle 18.

Dopo la registrazione dei partecipanti, intorno alle 16.25, l’introduzione è affidata a Davide Nitrosi, Vicedirettore QN Quotidiano Nazionale. A seguire il talk di apertura ’La nuova Liguria, cantiere per l’italia’: Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! dialoga con Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Marco Bucci, Presidente Regione Liguria; Silvia Salis, sindaca di Genova e Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica.

Alle 17, la seconda tavola rotonda dal titolo ’Un’eccellenza industriale e per la competitività: la nautica delle imprese italiane’ moderata da Davide Nitrosi con Marcello Demeglio, Marketing Manager Cloud & AI TIM Enterprise, Giancarlo Galeone, Presidente FARO Value e Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica.

A chiusura del pomeriggio di lavori, alle 17.30, il dibattito ’Innovare nel segno della prosperità: il valore del comparto per il territorio’ con il Vicedirettore Davide Nitrosi a confronto con Carolina Lonetti, Direttore Export e Finanza Agevolata SIMEST, Silvia Massaro, Business Director SACE, Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, Luigi Zanti, Direttore Regionale Liguria e Piemonte BPER Banca.

"Questo convegno – illustra la Direttrice di QN Agnese Pini – rappresenta un’importante occasione per valorizzare e discutere le sfide e le opportunità che i Distretti dovranno affrontare nei prossimi anni. Grazie alla partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, l’evento favorirà il dialogo e la collaborazione tra aziende, istituzioni e stakeholder, fornendo nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, con l’obiettivo di mantenere i distretti competitivi a livello globale".

L’appuntamento odierno di QN Distretti è promosso da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con Salone Nautico Internazionale; main partner Tim Enterprise; partner BPER Banca, SACE e SIMEST. Al termine della giornata è previsto un cocktail di networking.

© Riproduzione riservata