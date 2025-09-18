La Lega Navale. Italiana protagonista con eventi e stand

La Lega Navale Italiana sarà presente al Salone Nautico di Genova con stand, eventi e alcune importanti novità. Lni, ente pubblico associativo che si occupa di mare in Italia dal 1897, specifica che nello stand N26 situato nell’area all’aperto Boating Discovery, il pubblico e i soci visitatori potranno conoscere tutte le iniziative e i progetti della Lega Navale in ambito culturale, sociale, sportivo e ambientale ed effettuare il tesseramento promozionale 2025 che consente di provare entro l’anno in corso le attività associative presso una delle 255 Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale.

Sarà disponibile nello stand anche il nuovo numero della rivista ’Lega Navale’, dedicato alle sfide del mare nel XXI secolo. Tra le novità che la Lni porterà quest’anno al

Salone Nautico, ci sono la barca ‘Malupa 5.0’ e il ‘Ventalogo del Mare’. ‘Malupa’ è una deriva progettata per essere accessibile e flessibile, consentendo a persone con disabilità e normodotati di navigare insieme in sicurezza.