La Blue Economy vale un milione di posti di lavoro

di Letizia Magnani

Stando ai dati dell’Ufficio Studi di Sace, l’economia del mare è uno dei settori più vitali per lo sviluppo dell’Italia. Con un impatto complessivo stimato in 180 miliardi di euro, oltre 230mila imprese coinvolte e più di un milione di posti di lavoro, la Blue Economy rappresenta, infatti, un ecosistema capace di generare valore economico, sociale e ambientale. Il suo effetto moltiplicatore si estende a comparti strategici come il turismo, la cantieristica, la logistica, l’accoglienza e la ricerca tecnologica.

All’interno di questo scenario, la portualità turistica riveste un ruolo importante. L’Italia può contare su oltre 800 porti turistici, 162mila posti barca e 7700 chilometri di costa che ne fanno un leader europeo nella nautica da diporto. Non a caso, proprio questo comparto è stato al centro del primo Piano Strategico nazionale per la portualità turistica, promosso da Assonat in collaborazione con Sace, con l’obiettivo di mettere l’ecosistema nautico al centro della politica industriale e infrastrutturale del Paese. Il Piano individua tre priorità di sviluppo chiare: potenziare le strutture, accrescere la competitività internazionale e promuovere la sostenibilità ambientale.

Da qui nasce anche la proposta di un Masterplan nazionale dei porti turistici, articolato a livello regionale, per censire e qualificare le infrastrutture secondo criteri comuni e condivisi. Un lavoro che mira a costruire un sistema portuale più moderno, accessibile e integrato con il territorio. In questo percorso, SACE svolge un ruolo centrale come facilitatore finanziario, mettendo a disposizione garanzie, coperture assicurative, soluzioni di credito e business matching internazionale.

D’altra parte Sace è il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell’economia e delle finanze specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto dell’export e degli investimenti che includono garanzie finanziarie, factoring, gestione e protezione dei rischi, servizi di advisory e business matching. "I porti sono infrastrutture strategiche per la crescita e la competitività dell’Italia", dice Silvia Massaro, Business Director di Sace.

In qualità di abilitatore dei progetti e degli investimenti delle imprese, Sace offre soluzioni che vanno dall’accesso al credito alle garanzie, dalle coperture assicurative alla protezione dai rischi, fino ai servizi di business matching per aprire nuove opportunità sui mercati esteri. "Lo scorso giugno, insieme ad Assonat, abbiamo presentato il primo Piano Strategico per lo sviluppo della portualità turistica italiana", dice ancora Massaro.

Da qui l’importanza della partecipazione di Sace al convegno voluto dal nostro giornale nella giornata di apertura del Salone Nautica: "A Genova ribadiamo quanto la crescita di questo comparto sia decisiva per il futuro del sistema Paese", conclude la business director di Sace.