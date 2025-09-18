"Il Salone? Una bussola della nautica globale. E la ripresa si avvicina"

di Paolo Galliani

È un evento globale tradizionalmente baciato dalle stelle. E lei che nel cognome le evoca, è diventata la voce autorevole del Boat Show più prestigioso del Mediterraneo, capace di presentarlo con il sorriso sempre spalancato sull’ottimismo e con il dono selettivo del Direttore Generale che guida Confindustria Nautica dal 2009 sapendo dare importanza alle cose che contano e non all’effimero.

Marina Stella è così: la piemontese che aveva sempre amato la montagna improvvisamente folgorata (il termine è suo) dalla cultura del mare; e la manager ’idealista pragmatica’ che da 16 anni offre all’esterno una narrazione puntigliosa ma anche empatica del Grande Salone e del mondo impreditoriale che regolarmente si dà appuntamento tra le darsene, i canali irrigati e i padiglioni di Genova considerandola un’impagabile vetrina del Made in Italy. "Lo è. Ce ne rendiamo conto quando incontriamo le delegazioni straniere: sono affascinate dal nostro saper vivere. E incantate dalle nostre imbarcazioni, gioielli di un’industria che viaggia con un indice di crescita doppio rispetto a quello dell’export tricolore. All’ombra della Lanterna va in scena un Salone di sistema. E sa qual è la sua forza? La versatilità: offre la possibilità di vivere un’esperienza visiva ma anche immersiva e tattile con i cantieri e i brand che rendono unici i nostri prodotti".

Eppure eventi analoghi abbondano anche all’estero.

"Innegabile. Ma per espositori e visitatori nessuno può competere con Genova. Gli altri invidiano il nostro affaccio al mare; e il vantaggio di presentare principalmente le imbarcazioni in acqua e non a terra. La verità è che il Salone è una bussola. È una piattaforma galleggiante che ha avuto un ruolo importante in tempi di depressione economica e che nell’attuale fase di assestamento dopo un decennale ciclo espansivo, si conferma il punto di raccordo di una filiera che sa reagire ai momenti difficili e sta affrontando con resilienza anche i nuovi dazi. Esemplari i nostri imprenditori: giocano sempre d’anticipo. E se sono in affanno, investono".

Ma se il comparto yacht e superyacht è in continua espansione, la piccola nautica è in sofferenza.

"È vero. Ma la ripresa non è lontana. E intanto come Associazione abbiamo attivato una serie di iniziative. Tra le altre, il provedimento di rottamazione dei motori per quelli elettrici, il patentino per i giovani e il potenziamento delle campagne social per rafforzare il suo posizionamento sul mercato".

S’invoca sempre il ricambio generazionale. Ma nell’immaginario collettivo la nautica da diporto è ancora percepita come un privilegio per happy few.

"Le cose stanno cambiando. La barca è sempre meno uno status symbol e sempre più un piacere a disposizione se non di tutti almeno di tanti. Da tempo stiamo investendo su una comunicazione intrigante per fare capire ai giovani quanto sia semplice condurre un’imbarcazione ed entusiasmante l’esperienza della navigazione".

Il vostro mantra ’We are made of sea’ buca l’immaginario. Ma qual è il vero metamessaggio?

"Celebrare il nostro saper fare e i numerosi homo faber che tengono alto il nome della nautica italiana. È una sapienza diffusa che sfama e nutre anche il senso di appartenza a un’Associazione come la nostra dove il gioco di squadra è proverbiale. Se poi lei desidera sapere quale sia il momento più toccante del Salone, la risposta è facile: niente è più coinvolgente delle prove in mare. Nel 2024 ne abbiamo contate quasi 4mila".

La preveggenza non è richiesta a un direttore generale. Ma ci conceda un pronostico per Genova 2025.

"Intanto, per quello che può valere, registro con piacere che le previsioni annuncino condizioni meteo clementi. Cosa mi aspetto? Un Salone da annali. Non è nella mia mentalità fare scommesse. Ma azzardo: è un’edizione tonda. E lascerà il segno".