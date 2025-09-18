Il centro da passeggiare il porto e la Lanterna. Emozioni senza fine

Un viaggio nella storia di Genova, la ’Superba’. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città che, negli ultimi anni, è cresciuta sotto il profilo dell’accoglienza e che è divenuta una delle ’capitali europee’ tra le più apprezzate. Merito del crocierismo, dei catalizzatori di pubblico come l’Acquario e Galata, ma anche per l’appeal che il porto antico sa regalare alle famiglie in termini di relax e divertimento per grandi e piccoli.

E poi ci sono le meraviglie del centro storico con il ’faro’ di Palazzo Ducale che richiama turisti appassionati d’arte con le sue stupende mostre. I Rolli non possono mancare nell’elenco di sorprese in questa città che vanta una serie di palazzi barocchi in una via divenuta ’Patrimonio Unesco’. Via Garibaldi è davvero un microcosmo di bellezza nel cuore del capoluogo ligure, tutta da passeggiare e da vivere entrando semplicemente in un cortile o sfruttando la possibilità di visitare gli stessi palazzi o loro monumentali giardini.

Ma non è tutto. La cattedrale di San Lorenzo che domina la scena nella parte alta di quella che fu la Repubblica Marinara. Infine, ma non per ultima, la Lanterna, simbolo di Genova e segnale di approdo sicuro ai naviganti. Con i suoi 77 metri è il faro più alto di tutto il Mediterraneo. Visitarlo non è più un sogno ma realtà. Info su www.lanternadigenova.com