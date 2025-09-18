Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Imprese Vincenti
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
Imprese VincentiIl centro da passeggiare il porto e la Lanterna. Emozioni senza fine
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Imprese Vincenti
  4. Il centro da passeggiare il porto e la Lanterna. Emozioni senza fine

Il centro da passeggiare il porto e la Lanterna. Emozioni senza fine

Un viaggio nella storia di Genova, la ’Superba’. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città...

Un viaggio nella storia di Genova, la ’Superba’. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città...

Un viaggio nella storia di Genova, la ’Superba’. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città...

Un viaggio nella storia di Genova, la ’Superba’. Il Salone può rappresentare un volano turistico davvero importante per una città che, negli ultimi anni, è cresciuta sotto il profilo dell’accoglienza e che è divenuta una delle ’capitali europee’ tra le più apprezzate. Merito del crocierismo, dei catalizzatori di pubblico come l’Acquario e Galata, ma anche per l’appeal che il porto antico sa regalare alle famiglie in termini di relax e divertimento per grandi e piccoli.

E poi ci sono le meraviglie del centro storico con il ’faro’ di Palazzo Ducale che richiama turisti appassionati d’arte con le sue stupende mostre. I Rolli non possono mancare nell’elenco di sorprese in questa città che vanta una serie di palazzi barocchi in una via divenuta ’Patrimonio Unesco’. Via Garibaldi è davvero un microcosmo di bellezza nel cuore del capoluogo ligure, tutta da passeggiare e da vivere entrando semplicemente in un cortile o sfruttando la possibilità di visitare gli stessi palazzi o loro monumentali giardini.

Ma non è tutto. La cattedrale di San Lorenzo che domina la scena nella parte alta di quella che fu la Repubblica Marinara. Infine, ma non per ultima, la Lanterna, simbolo di Genova e segnale di approdo sicuro ai naviganti. Con i suoi 77 metri è il faro più alto di tutto il Mediterraneo. Visitarlo non è più un sogno ma realtà. Info su www.lanternadigenova.com

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata