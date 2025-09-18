Governo al lavoro: "Valorizziamo le competenze"

di Letizia Magnani

Nonostante un quadro economico globale ancora segnato da incertezza, il settore nautico italiano ha dimostrato resilienza nel 2024, confermandosi un’eccellenza mondiale e un punto di forza dell’export. Nel 2024 il comparto nautico ha registrato il massimo storico dell’export di barche arrivando alla soglia dei 4,5 miliardi di euro. Il cuore pulsante di questo successo è lo strategico settore dei superyacht, dove l’Italia regna incontrastata. Nel 2025, nonostante un leggero calo, i cantieri navali italiani detengono ancora oltre il 50% degli ordini globali per unità sopra i 24 metri.

L’Italia è leader indiscussa, davanti a Turchia, Regno Unito e Paesi Bassi, non solo per numero ma anche per metri totali di scafo commissionati. Tuttavia, il mercato non è uniforme. Se il segmento top del lusso naviga a gonfie vele, la "piccola nautica" delle imbarcazioni fino a 24 metri risente del clima economico più incerto. Ma, se si guarda al parco nautico italiano, si nota, come l’Italia sia un paese di diportisti. Sono infatti 527mila le unità, insomma quasi 9 barche ogni 1000 abitanti.

"Il diporto rappresenta una delle manifestazioni più genuine della tradizione marittima italiana", dice Edoardo Rixi, Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti e uno dei protagonisti del congresso organizzato dal nostro giornale nella giornata inaugurale dell’edizione 2025 del Salone Nautico di Genova. "Questo settore abbraccia numerosi ambiti: dalla costruzione navale al design e all’arredamento nautico, fino all’ingegneria, ai servizi portuali e al turismo. Negli ultimi due anni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha lavorato con impegno per sostenere questo mondo", prosegue Rixi.

Molte le novità, come sottolinea il Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti "Abbiamo puntato sulla semplificazione delle norme e sulla valorizzazione delle competenze professionali. Tra i risultati più significativi voglio ricordare l’introduzione del titolo di Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe per regolamentare il profilo professionale degli skipper nel noleggio di unità da diporto che si traduce in nuove opportunità lavorative. Da marzo a settembre 2025 sono già stati rilasciati oltre 250 titoli".

È in corso l’iter parlamentare del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare all’interno del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fortemente voluto includere ulteriori previsioni normative a favore del comparto nautico. "Il disegno di legge contiene anche la nuova forma di locazione con comandante: un modo per venire incontro alle richieste del mercato senza però abbassare la guardia sulle regole e, soprattutto, sulla sicurezza.

Ma stiamo lavorando su altre novità importanti per il settore con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la leadership italiana", dice Edoardo Rixi. A breve, insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy, inoltre, sarà emesso il nuovo regolamento che, dice ancora Rixi "renderà operativi i corsi di preparazione del mediatore del diporto per giungere all’effettiva creazione di queste nuove figure professionali". Ma sulla nautica lavora anche il Ministero del Turismo, per sviluppare l’incoming.