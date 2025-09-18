Giovedì 18 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Imprese Vincenti
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
Imprese VincentiGianneschi Pumps. Soluzioni su misura per la nautica
18 set 2025
MARINA SANTIN BATTIALA
Imprese Vincenti
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Imprese Vincenti
  4. Gianneschi Pumps. Soluzioni su misura per la nautica

Gianneschi Pumps. Soluzioni su misura per la nautica

Eccellenza italiana specializzata in pompe e ventilatori per il settore marittimo, industriale e civile, Gianneschi Pumps and Blowers presenta le...

Eccellenza italiana specializzata in pompe e ventilatori per il settore marittimo, industriale e civile, Gianneschi Pumps and Blowers presenta le...

Eccellenza italiana specializzata in pompe e ventilatori per il settore marittimo, industriale e civile, Gianneschi Pumps and Blowers presenta le...

Eccellenza italiana specializzata in pompe e ventilatori per il settore marittimo, industriale e civile, Gianneschi Pumps and Blowers presenta le sue ultime novità al 65° Salone Nautico di Genova, per poi portarle anche all’estero, proponendole alle prossime fiere internazionali. Debutta, Intelli CE Water Pressure System, che ridefinisce l’affidabilità e la gestione della pressione dell’acqua a bordo di yachts di medie dimensioni. Accanto, la rinnovata gamma di boiler e serbatoi, che vede la rivisitazione dei modelli esistenti e nuovi inserimenti.

In primo piano anche il prodotto di punta dell’azienda, ’Gigetta’, una pompa autoadescante a doppia girante con tecnologia brevettata, che prende il nome dal fondatore, Luigi Gianneschi. Nota per le sue prestazioni e le sue performance, Gigetta non si limita ad essere protagonista della nautica. Il suo nome appare sul cupolino della Ducati GP24 di Alex Marquez e Fermin Aldeguer del Team Gresini, una collaborazione che vede l’azienda associare il proprio nome a un’altra eccellenza italiana del mondo della meccanica.

Gianneschi Pumps and Blowers, forte della sua expertise, è oggi un’azienda in forte espansione, in particolare nel settore dei mega-yacht, un ambito del suo portfolio in cui ha maturato un’esperienza globale, che va affiancarsi al mercato delle barche da lavoro come rimorchiatori, pattugliatori e mezzi antincendio. A contribuire al suo successo, la sua filosofia: ogni prodotto è sviluppato con uno scopo specifico, a differenza di molti brand del settore che modificano prodotti standard. Le soluzioni offerte quindi, non sono semplici adattamenti, ma prodotti ingegnerizzati e ottimizzati per svolgere al meglio una determinata funzione a bordo dell’imbarcazione.

Che si tratti di garantire un flusso costante di acqua dolce o di gestire in modo ottimale le acque nere, la gamma delle proposte Gianneschi è studiata e progettata per soddisfare ogni esigenza in base al servizio e alle performance richieste e al tipo di imbarcazione, garantendo sempre un’affidabilità senza pari. L’azienda inoltre, continua a investire, non solo su prodotti e tecnologie, ma anche sulle persone: negli ultimi anni è stato quasi raddoppiato l’organico, arrivando oggi a 55 dipendenti ed affiancando alle nuove leve i più esperti, per garantirsi un futuro altrettanto roseo e d’eccellenza.

Gli sforzi si concentrano anche sull’ottimizzazione della produzione e della logistica, così da abbattere le liste d’attesa che si possono creare quando si devono spedire i propri prodotti in tutto il mondo Nonostante le difficoltà del momento attuale a livello globale, Alessandro Gianneschi, titolare di Gianneschi Pumps and Blowers e vicepresidente di Confindustria Nautica, mantiene un approccio cauto ma ottimista: "Arriviamo da due anni contrassegnati da una crescita a doppia cifra, oggi notiamo un piccolo rallentamento di cui avremo maggiore contezza a fine anno", spiega, sottolineando una differenza tra i diversi mercati.

"Per quanto riguarda yacht e super yacht e comunque le barche fino a 35-40 metri un rallentamento c’è – dichiara lo stesso Gianneschi – per quelle sopra i 40-50 metri, ovvero i giga yacht, la situazione attualmente rimane stabile".

Marina Santin

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata