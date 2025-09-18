Gianneschi Pumps. Soluzioni su misura per la nautica

Eccellenza italiana specializzata in pompe e ventilatori per il settore marittimo, industriale e civile, Gianneschi Pumps and Blowers presenta le sue ultime novità al 65° Salone Nautico di Genova, per poi portarle anche all’estero, proponendole alle prossime fiere internazionali. Debutta, Intelli CE Water Pressure System, che ridefinisce l’affidabilità e la gestione della pressione dell’acqua a bordo di yachts di medie dimensioni. Accanto, la rinnovata gamma di boiler e serbatoi, che vede la rivisitazione dei modelli esistenti e nuovi inserimenti.

In primo piano anche il prodotto di punta dell’azienda, ’Gigetta’, una pompa autoadescante a doppia girante con tecnologia brevettata, che prende il nome dal fondatore, Luigi Gianneschi. Nota per le sue prestazioni e le sue performance, Gigetta non si limita ad essere protagonista della nautica. Il suo nome appare sul cupolino della Ducati GP24 di Alex Marquez e Fermin Aldeguer del Team Gresini, una collaborazione che vede l’azienda associare il proprio nome a un’altra eccellenza italiana del mondo della meccanica.

Gianneschi Pumps and Blowers, forte della sua expertise, è oggi un’azienda in forte espansione, in particolare nel settore dei mega-yacht, un ambito del suo portfolio in cui ha maturato un’esperienza globale, che va affiancarsi al mercato delle barche da lavoro come rimorchiatori, pattugliatori e mezzi antincendio. A contribuire al suo successo, la sua filosofia: ogni prodotto è sviluppato con uno scopo specifico, a differenza di molti brand del settore che modificano prodotti standard. Le soluzioni offerte quindi, non sono semplici adattamenti, ma prodotti ingegnerizzati e ottimizzati per svolgere al meglio una determinata funzione a bordo dell’imbarcazione.

Che si tratti di garantire un flusso costante di acqua dolce o di gestire in modo ottimale le acque nere, la gamma delle proposte Gianneschi è studiata e progettata per soddisfare ogni esigenza in base al servizio e alle performance richieste e al tipo di imbarcazione, garantendo sempre un’affidabilità senza pari. L’azienda inoltre, continua a investire, non solo su prodotti e tecnologie, ma anche sulle persone: negli ultimi anni è stato quasi raddoppiato l’organico, arrivando oggi a 55 dipendenti ed affiancando alle nuove leve i più esperti, per garantirsi un futuro altrettanto roseo e d’eccellenza.

Gli sforzi si concentrano anche sull’ottimizzazione della produzione e della logistica, così da abbattere le liste d’attesa che si possono creare quando si devono spedire i propri prodotti in tutto il mondo Nonostante le difficoltà del momento attuale a livello globale, Alessandro Gianneschi, titolare di Gianneschi Pumps and Blowers e vicepresidente di Confindustria Nautica, mantiene un approccio cauto ma ottimista: "Arriviamo da due anni contrassegnati da una crescita a doppia cifra, oggi notiamo un piccolo rallentamento di cui avremo maggiore contezza a fine anno", spiega, sottolineando una differenza tra i diversi mercati.

"Per quanto riguarda yacht e super yacht e comunque le barche fino a 35-40 metri un rallentamento c’è – dichiara lo stesso Gianneschi – per quelle sopra i 40-50 metri, ovvero i giga yacht, la situazione attualmente rimane stabile".

Marina Santin