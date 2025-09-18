Estetica e tecnologia. Minimalismo Suzuki per i motori fuoribordo

di Marina Santin

Suzuki lancia Stealth Line, una linea di motori fuoribordo dal design minimalista dedicata a chi vuole navigare con stile perfetta sintesi tra tecnologia avanzata ed estetica di tendenza. In primis, per la livrea Matte Black, nera opaca – che si affianca alle colorazioni White e Nebular Black – trattata con il sistema di verniciatura anti-corrosione di Suzuki per preservare i motori dall’aggressione della salsedine e dell’ossido, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo. La linea si amplia con motori fuoribordo Suzuki da 115, 140, 150, 200, 300 e 350 CV, tutti dotati di tecnologie innovative contrassegnate con il payoff The Ultimate Outboard Motor.

Ovvero: albero di trasmissione disassato che migliora la distribuzione dei pesi, riduce le vibrazioni e aumenta il feeling di guida; distribuzione a catena a bagno d’olio, più duratura e affidabile rispetto ai sistemi a cinghia, con tenditore automatico; Sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn), che riduce il consumo di carburante e le emissioni; propulsione a doppia elica controrotante (#afferrailmare), presente sul top di gamma DF350AMD, che garantisce maggiore stabilità e potenza in navigazione.

E ancora, Suzuki Selective Rotation, un piede ’selettivo’ che permette di ruotare l’elica a sinistra o a destra, a seconda delle esigenze di installazione; Dual Water Inlet, due prese d’acqua per un raffreddamento ottimale anche in acque poco profonde; Sistema Drive by Wire (Suzuki Precision Control), una manetta elettronica per un feeling di guida superiore; Tecnologia VVT (Variable Valve Timing), che ottimizza l’apertura e la chiusura delle valvole, presente sui modelli fino a 200 CV; Sistema Suzuki Noise Reduction, per motori silenziosi; Tecnologia #lavalacqua (Suzuki Micro-Plastic Collector), sui modelli da 115 e 140 cv e sul 100 cv da 2045 cc, che filtra le microplastiche presenti nell’acqua di raffreddamento, tutelando l’ambiente marino.

Fiore all’occhiello, il Suzuki DF350AMD. Tra i suoi atout, timoneria integrata con cilindro, design del piede ridotto del 4% nella parte frontale per migliorare l’aerodinamica e aumentare la velocità massima di oltre il 2%, e solo 2,8 litri di olio per la lubrificazione degli ingranaggi per cambiare l’olio senza sollevare l’imbarcazione. Inoltre, supporta il sistema opzionale steer-by-wire, che consente di controllare elettronicamente la timoneria integrata tramite un joystick dedicato permettendo la regolazione automatica del timone e modalità di docking assistito. Cuore pulsante, un potente propulsore DOHC a 6 cilindri da 4.390 cc, che eroga 350 CV con un rapporto di compressione di 12,0:1, tipico delle unità da competizione. Ulteriori plus, il sistema di aspirazione Suzuki Dual Louver System, a garanzia che l’aria interna sia priva di tracce di acqua, e il sistema Suzuki Dual Prop, con doppia elica controrotante, che offre stabilità e spinta anche in retromarcia.

E infine, il raffreddamento a doppio ingresso nel piede che aumenta il flusso d’acqua migliorando l’efficienza del motore; la distribuzione a fasatura variabile, gestita da alberi a camme con tecnologia Variable Valve Timing, per alte prestazioni in ogni regime di funzionamento, e i doppi iniettori per un apporto di carburante preciso e ottimale.