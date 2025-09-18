Esperti e scienziati da tutto il mondo per discutere di sostenibilità

Negli ultimi anni

la sostenibilità sta diventando un tema centrale anche nel settore nautico, storicamente associato a un forte impatto ambientale. L’industria e i diportisti si stanno muovendo verso pratiche e tecnologie che riducano l’impronta ecologica delle imbarcazioni. Per questo il Salone Nautico di Genova ospiterà il 4° World Yachting Sustainability Forum, in programma

domani alle 10.30 nella Sala Forum, Piano Mezzanino, Padiglione Blu.

L’evento organizzato da Confindustria Nautica

in collaborazione con

IBI – International Boat Industry, punto di riferimento globale per l’intelligence del settore. L’incontro riunirà rappresentanti internazionali dell’industria nautica, della tecnologia e delle istituzioni in una tavola rotonda di alto profilo, focalizzata sulle grandi sfide ambientali e sugli scenari di transizione che il comparto è chiamato ad affrontare. Al centro del dibattito:

le strategie di decarbonizzazione e l’adozione di carburanti alternativi

lo sviluppo di infrastrutture nautiche sostenibili,

l’implementazione delle innovazioni tecnologiche a supporto della transizione ecologica.

Un appuntamento imperdibile per chi guida e interpreta il cambiamento, per condividere visioni, esperienze e soluzioni concrete verso un futuro sempre più responsabile e competitivo per la nautica globale.