Correre lasciandosi trasportare dal vento. Il fascino della vela, tra nostalgia e tecnologia

di Paolo Galliani

L’ideale? Arrivare al Salone Nautico dopo avere divorato uno degli emozionanti racconti di Giovanni Soldini. In effetti viene quasi naturale il rimando alle memorabili avventure da lui vissute in mare aperto mentre ti muovi tra le imbarcazioni a vela schierate ai lati delle banchine del ’Sailing World’. E allora via con le curiosità in questa porzione di Salone ricca di ’prime mondiali’.

Iniziamo dalla vela. La precedenza spetta di diritto a questo settore del diporto. Innanzitutto ai monoscafi. Tra loro il Solaris 55, un 16,90 metri del brand Solaris che s’ispira ai racer oceanici con lo specchio di poppa che si apre per realizzare un garage per il tender. E lo Stem 50 dell’italiano Stem Marine, un blue water cruiser in alluminio, adatto anche per girare il mondo nella più totale autonomia energetica.

Ma non è meno fascinoso il settore dei multiscafi a vela che a Genova potrà contare su alcune chicche assolute. Come il Lagoon 46 Iconic che incarna la nuova visione del catamarano elaborata dal Cantiere in collaborazione con Garage Yacht Design; il Seawind 1170 di Seawind Catamarans; e l’Aventura 37 presentato da Barcando con 3 cabine.

Anche per quanto concerne le imbarcazioni pneumatiche – altro settore dove la cantieristica tricolore è leader a livello internazionale – le news e le new entry abbondano. Lomac si è affidato allo stilista Alessandro Martorana per il suo Lomac Gran Turismo 12.5 Limited Edition Amare, un 12,55 metri motorizzato con due XTO offshore da 450 cv. Il Cantiere Mar.Co si presenta a Genova con il suo E-Motion 44 con un pozzetto attrezzato per passare da una larghezza di 4,55 metri a quella di 5,60. C’è Novamarine con il Black Shiver 200, un 20,10 metri in grado di imbarcare 35 persone. E c’è Zar Formenti con le sue première mondiali, i modelli Naxos 19 e 23 e il muovo Zar Imagine 115 dall’iconico hard top in fibra di carbonio.

Nei maxi rib merita assolutamente un segnalazione importante l’Envy 1500 di Scanner Marine e il Cayman 50.0 Hard Top della Ranieri International che può montare fino a 4 fuoribordo.

Infine il capitolo dedicato ai gozzi. Stiamo parlando di una nicchia speciale e tutt’altro che marginale al Salone Nautico. Tra le novità di questa edizione, il Lancia Aprea 52 del brand omonimo, evoluzione del classico sorrentino. E le due perle dei Cantieri Mimì: il Libeccio 9,50 walkaround con una dinette trasformabile in matrimoniale e il Libeccio 13.5 Cabin, nuova ammiraglia della casa.