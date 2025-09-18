Confindustria Nautica protagonista anche a QN Distretti

Confindustria nautica sarà protagonista dell’evento organizzato nella prima giornata dell’edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale, a Genova da oggi fino al 23 settembre. Punto di riferimento globale per il settore, il Salone di Genova è uno dei momenti più nei quali la nautica italiana si presenta maggiormente al mondo, con oltre mille barche, 23 nuovi cantieri e 45 Paesi rappresentati, affaccio diretto sul mare e possibilità di prove in mare.

"Un palcoscenico che ogni anno racconta la forza dell’intera filiera: barche, componentistica, marine, start-up, servizi, porti, in un’esperienza immersiva che non ha eguali", dice Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica. La più grande associazione di categoria del settore ha scelto di presentare i dati della nautica proprio nel giorno di apertura del salone e, in collaborazione con il nostro giornale, di rappresentare i temi e lo scenario del presente e del futuro della nautica.

L’appuntamento intitolato ’Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia’ è uno dei momenti più attesi. Proprio per questo QN Quotidiano Nazionale, all’interno del ciclo QN Distretti, la rassegna di incontri dedicata all’approfondimento dell’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, ha scelto di approfondire, con Confindustria Nautica e altri partner, il ruolo delle imprese e delle istituzioni nell’economia italiana e internazionale. Un momento particolarmente importante in cui il nostro Gruppo Editoriale accende i riflettori sulle filiere produttive del sistema Paese mettendo a confronto i player imprenditoriali e il mondo delle istituzioni fungendo da stimolo per la crescita.

"Il Salone Nautico è soprattutto un grande evento di sistema: da qui prendono slancio progetti industriali, normativi e formativi ed è anche il momento in cui l’Ufficio Studi di Confindustria Nautica pubblica i dati economici di settore", dice ancora il direttore generale di Confindustria Nautica. Nel corso dell’evento voluto da QN si parlerà degli snodi economici del settore e di quanto sia centrale Genova per il Mediterraneo.

Letizia Magnani