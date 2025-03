Visite guidate, giochi e convegni. Iniziative per studenti e cittadini

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, sono in programma eventi in tutta Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle risorse idriche. A Milano, la Centrale dell’Acqua ha programmato visite guidate ai principali impianti di depurazione. Oggi, fino alle 13,15 sarà possibile visitare il depuratore di Nosedo, uno dei più importanti impianti di trattamento delle acque reflue del Comune di Milano. Allo stesso modo, il depuratore di San Rocco aprirà le sue porte ai cittadini interessati a comprendere il processo di depurazione delle acque.

Sempre a Milano la LIUC – Università Cattaneo ha organizzato per il 24 marzo un evento intitolato Giornata Mondiale dell’Acqua: un viaggio tra storia, acqua e industria. L’iniziativa prevede attività come una caccia al tesoro, introduzioni sull’archeologia industriale e discussioni sull’evoluzione delle competenze nel mondo del lavoro, coinvolgendo circa 90 studenti.

A Bologna domani al parco di Giardini in via dell’Arcoveggio si terrà l’incontro Ci facciamo quattro vasche?, un momento di approfondimento e confronto sui temi della gestione delle risorse idriche e della sicurezza del territorio.

In Toscana nella sala polivalente del Comune di Calenzano oggi alle 16 giornata finale de I Sabati dell’acqua, evento destinato a tutte le età per festeggiare la Giornata Mondiale dell’Acqua con uno spettacolo teatrale intitolato Il ghiacciaio Anselmo ha caldo.

A partire da oggi e per tutti i weekend di marzo e aprile, ad Ancona sarà possibile partecipare a visite guidate ai sotterranei in collaborazione con l’Associazione ‘Ancona Sotterranea’. Visite su prenotazione che permetteranno ai cittadini di scoprire i percorsi dell’acqua sotto la città. Orvieto, città umbra con una ricca tradizione legata all’acqua, ha in programma da oggi al 30 marzo Storie di Pozzi e di Radici. L’appuntamento prevede l’esposizione della moneta di Benvenuto Cellini al Pozzo di San Patrizio e l’installazione “Rabdomante” realizzata dagli studenti del Liceo Artistico al Pozzo della Cava. Oggi è previsto un itinerario tra i due monumenti, seguendo i luoghi dell’acqua sulla rupe.

Ad Assisi oggi si terrà il convegno Assisi 2025. L’acqua come strumento di dialogo e cooperazione tra i popoli, organizzato da AB AQUA. L’evento mira a promuovere l’acqua come leva per la pace e la cooperazione internazionale, offrendo un cambio di prospettiva per una convivenza pacifica.