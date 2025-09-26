Viaggi in solitaria. Il boom non si arresta: "Amati dai più giovani"

C’è un momento, dopo settimane o mesi complessi, in cui nasce il desiderio di voltare pagina. Per qualcuno la svolta arriva grazie a un nuovo lavoro, per altri grazie a un incontro inaspettato. E per molti, sempre più numerosi, la rinascita prende forma con un viaggio. "Un’esperienza che, se vissuta in un ambiente positivo e accogliente, può trasformarsi in un vero punto di ripartenza", sottolineano gli specialisti di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo. All’interno di questo trend spicca la crescita del viaggio in solitaria.

Secondo quanto ha rilevato Vamonos Vacanze attraverso un sondaggio, il 76% dei millennial e della Gen Z ha dichiarato di voler programmare almeno un’esperienza da solo entro i prossimi 12 mesi, confermando come il fenomeno del ‘solo travel’ sia ormai una scelta sempre più diffusa e strutturata. "A volte basta un viaggio per ripartire da zero – afferma il tour operator –. Non importa da dove si parte, conta solo la voglia di rimettersi in moto. Ma c’è un ma. nonostante i pacchetti vacanze siano spesso pubblicizzati con un ’prezzo per persona’, queste offerte sono solitamente calcolate sulla base di un minimo di due persone per prenotazione. Chi viaggia da solo potrebbe trovarsi a pagare oltre 2.000 euro in più per il proprio soggiorno.

Gli esperti consigliano di cercare specificamente offerte per viaggiatori single attraverso sito dedicati appunto ai viaggi in solitaria. Tra questi, Intrepid, Jet2holidays. Riviera Travel e Vamonos Vacanze.