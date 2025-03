Venezia forma i nuovi professionisti dei sistemi idrici

Secondo gli ultimi studi, il Mediterraneo sta salendo a una velocità tripla rispetto alle stime precedenti, mettendo in pericolo 38.500 chilometri quadrati di coste. Se non affrontato adeguatamente, questo fenomeno comporterà ingenti danni ambientali ed economici, con un costo per l’Europa che potrebbe raggiungere gli 872 miliardi di euro entro la fine del secolo. Una prospettiva ancor più allarmante per Paesi come l’Italia, dove l’Economia del mare rappresenta uno dei settori trainanti, con un valore di 178 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL nazionale.

Le risorse idriche e il mare, in particolare, sono dunque elementi cruciali per il nostro futuro e offrono un’opportunità unica per immaginare una prospettiva post-sostenibile per il mondo. Con questo spirito, nasce il Polo dell’Acqua dell’Università Iuav di Venezia (nella foto in basso), un hub internazionale che unisce istituzioni, università e centri di ricerca per sviluppare soluzioni innovative alle sfide globali legate al mare, al ciclo dell’acqua e alla sostenibilità. Nell’ambito di questa eccellenza accademica, l’Università Iuav di Venezia offre corsi altamente qualificati, multidisciplinari e in lingua inglese, che esplorano il tema dell’acqua in tutte le sue declinazioni, per la formazione di ingegneri e pianificatori urbani del futuro.

"Un polo dell’acqua a Venezia è un laboratorio naturale per lo studio del mondo che cambia e il contesto per una esperienza accademica irripetibile", ha sottolineato Andrea Rinaldo, premio Nobel dell’Acqua 2023 per le sue ricerche pionieristiche sulle reti fluviali e il loro ruolo nella diffusione di soluti, specie acquatiche e malattie.