Un’estate dai grandi numeri. Tutti pazzi per il Belpaese: "Più 6,4% rispetto al 2025"

L’estate 2025 ha registrato numeri record per il turismo italiano: oltre 70 milioni di arrivi e una crescita del +6,4% rispetto al 2024, di cui 38,5 milioni provenienti dall’estero. Tuttavia, dietro questi dati positivi emerge un fenomeno preoccupante: la Checklist Era del Turismo, che ha trasformato il viaggio da esperienza di scoperta in esercizio di consumo superficiale, basti pensare che il 64% dei visitatori ha riscontrato fenomeni di overtourism durante il proprio viaggio in Italia.

Lo afferma il report realizzato da Visit Italy, piattaforma culturale indipendente dedicata alla promozione e valorizzazione turistica italiana con una community di oltre 4,1 milioni di viaggiatori.

La ricerca rivela come il 75,8% si identifichi con il concetto di Checklist Era e strutturi i propri viaggi per spuntare mete iconiche, mentre il 71% ha scelto la destinazione basandosi esclusivamente sulle tendenze dei social media.

Un fenomeno che sta svuotando il viaggio della sua funzione originaria di trasformazione personale e cultural. "Oggi, troppo spesso, viaggiare significa spuntare. Spuntare la lista delle cose da vedere. Le attrazioni da fotografare. I luoghi da mettere in curriculum per poter dire “ci sono stato”. Come se lo scopo del viaggio fosse completare una collezione, non vivere un’esperienza – spiega Ruben Santopietro, ceo e founder di Visit Italy –. Selfie, TikTok e tendenze virali guidano l’esperienza: ci muoviamo molto, ma spesso il viaggio è più simile ad una prestazione, che a un’esperienza trasformativa".

L’Italia si conferma una destinazione poliedrica. I dati mostrano che i viaggiatori non scelgono il Paese per una sola ragione ma per un insieme di esperienze: relax e spiagge (69%), cultura con città d’arte (65%) ed enogastronomia (56%) restano i principali elementi chiave, e la natura con la montagna (47%), a conferma di una crescente domanda di turismo autentico e all’aria aperta.

Le prenotazioni avvengono prevalentemente tramite piattaforme online (50%), I viaggiatori che si affidano ancora alle agenzie tradizionali sono pochi (4,8%), mentre chi prenota direttamente presso le strutture ricettive rappresenta il 22,2%. C’è poi una quota che parte senza alcuna prenotazione, preferendo viaggi spontanei (9,5%).