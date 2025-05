Una notte al MAR: tutte le attività da non perdere

Anche quest’anno il MAR (Museo d’Arte di Ravenna) apre le proprie porte per la ‘Notte Europea dei Musei’ in programma oggi. Il programma offerto dal museo per quest’occasione è vastissimo e spazierà tra arte, musica dal vivo e performance varie. Sarà possibile accedere pagando un ingresso unico per tutta la giornata di 3 euro. Il MAR aprirà alle 9.00 ma il programma della serata inizierà alle 17.30 con le esibizioni di MusicaAscuola, un progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo che porta l’educazione musicale nelle scuole. Alle 21.00 inizierà, per chi lo vorrà, una visita guidata alla collezione dei Mosaici Contemporanei a cura della direzione del MAR e già compresa nel prezzo del biglietto. Alle 21.15 ed alle 21.45 spazio nella Sala Nera per Fluxus – Live Performance, un progetto che fonde in un’unica esperienza artistica la musica ed il collage offrendo agli spettatori un flusso di coscienza continuo per tutta la durata della performance. La musica è stata creata per l’occasione dall’Orchestra Didattica Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” mentre la componente visiva porta la firma di Francesca Bordet, artista dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. L’ultima attività in programma al MAR per quest’edizione della Notte Europea dei Musei inizierà alle 22.30 nella Sala del ‘600 dove andrà in scena un concerto vocale e pianistico a cura del Conservatorio di Ravenna. Ma non solo: nell’arco di tutta la serata rimarranno aperti anche il Mar At Caffè ed il bookshop. La conclusione della serata al MAR è prevista per le 23.30. Sarà una grande occasione per scoprire le bellezze di questo museo vivendo una serata all’insegna dell’arte.