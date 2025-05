Un ufficio a Bruxelles per fare lobby istituzionale

Il patrimonio ed il know how secolari nell’ambito tessile avranno uno spazio e una voce in Europa grazie ad un accordo di collaborazione siglato tra la Regione Toscana e Prato. Il distretto tessile avrà una base operativa a Bruxelles e precisamente nel distaccamento europeo degli uffici regionali. Il che significa che il Tavolo del distretto, a cui siedono Comune di Prato, Confindustria Toscana Nord, Confartigianato Imprese Prato, Cna Toscana centro, Cgil, Cisl e Uil, mette radici nella sede della Commissione Europea a Bruxelles.

Si tratta di un’azione strategica per fare in modo che il distretto pratese diventi modello per le normative sull’economia circolare tessile.

La culla in cui è nato l’accordo di collaborazione è stata la due giorni "Prato textile district", che si è tenuta al Museo del tessuto, scrigno di storia e tradizione. Il patto è stato siglato tra il presidente regionale Giani e la città laniera proprio in apertura della manifestazione, dedicata al distretto per mostrarne tradizione e innovazione in vista della partecipazione con un proprio stand alla prima fiera dell’economia circolare tessile che si svolgerà a Bruxelles ad inizio giugno ("Textile Recycling Expo" dedicata al riciclo tessile).

"La grande risposta che abbiamo avuto a questa due giorni da parte delle aziende mi ha colpito profondamente ed è stata la conferma più bella sul buon lavoro che stiamo portando avanti al Tavolo del distretto" ha detto la sindaca di Prato Ilaria Bugetti.

E ancora: "Siamo sulla strada giusta per dare alla nostra realtà produttiva lo spazio, la visibilità e l’attenzione che merita per capacità, spirito imprenditoriale, storia e visione. Ho visto gli occhi dei nostri imprenditori tornare a brillare per il futuro del nostro distretto e per me questa è un’iniezione di fiducia e di energia per affrontare al massimo la trasferta di Bruxelles della prossima settimana e tutto il lavoro che ne deriverà. E’ fondamentale lavorare in squadra tutti insieme. Ci credo fermamente e non arretrerò di un passo rispetto agli impegni che ci siamo presi".