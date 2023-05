Turismo culturale nel post pandemia: i nostri musei tra numeri e ripartenze

Il 5 maggio 2023 l’OMS ha ufficialmente dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria. Il mondo sta pian piano tornando alla normalità pre-Covid, anche per quanto riguarda il settore del turismo. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Torino Musei, nel 2022 sono stati registrati 530.000 visitatori (613.000 nel 2019), numeri tutto sommato ottimi, specie per il Museo del Cinema che ha registrato 570.000 presenze nel 2022 rispetto alle 675.000 di tre anni fa. La situazione è simile anche per i Musei Reali, con 502.000 turisti (492.136 nel 2019). In calo la Gam con 154.000 nel 2022, mentre il Mao ne ha registrati quasi 100.000 (309.000 del pre pandemia). Con la fine delle restrizioni, il Museo Egizio ha registrato 103.000 visitatori e ha continuato a crescere rispetto al 2019, chiudendo il 2022 con 898.500 ingressi. La sorpresa è arrivata dal Mauto, il Museo dell'Automobile di Torino, che ha registrato un aumento significativo del numero di turisti nel 2022, raggiungendo un totale di 240.000, rispetto ai 220.000 del 2019.