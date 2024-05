Tra Brera e Gallerie,. Milano svela le sue perle

La Notte europea dei Musei illuminerà anche Milano con aperture prolungate di alcuni dei maggiori siti culturali. Dal Cenacolo alla Pinacoteca di Brera, sino alle Gallerie d’Italia, c’è l’occasione di ammirare lo straordinario patrimonio artistico con un ingresso a prezzo simbolico di 1 euro. Le Gallerie (dalle venti a mezzanotte, ultimo ingresso alle 23) propongono inoltre nel primo pomeriggio un workshop che unisce arte e teatro. Partendo da un capolavoro della collezione permanente, si andrà ad approfondire un periodo correlato della storia del teatro per poi mettersi alla prova in un lavoro di gruppo esperienziale. Fabio Pietrantonio (alle 17) incontra i visitatori offrendo la sua personale riflessione sul ciclo vitale dell’albero.

Il progetto, pensato come un laboratorio didattico aperto e inclusivo, vuole coinvolgere e sensibilizzare il pubblico nella dimensione artistica di Pietrantonio. Un’attività creativa, ricca di suggestioni simboliche e spirituali che si ispirano a un rapporto armonico con la natura nella quale i partecipanti si troveranno a interrogarsi, opportunamente guidate dall’artista, sul rapporto di simbiosi e di sintonia, per stimolare una riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura.

Naturalmente si è liberi anche solo di girare per le splendide sale ed ammirare le mostre in corso. La Pinacoteca di Brera resta aperta dalle 18 alle 22.15 (ultimo ingresso 21.40, ingresso 1 euro). La giornata aprirà con La Nuova Scuola di Colorito di Brera, un progetto che prevede di ospitare nelle sale del museo giovani artisti, studenti presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, tutti i giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 10 alle 13, fino al 15 giugno.

Anche il Meet Digital Culture Center (viale Vittorio Veneto) partecipa con il tema ’Musei per l’educazione e la ricerca’ in linea, dunque, con il titolo della Giornata 2024. Due i progetti particolari incentrati sulla cultura digitale, dall’arte immersiva all’intelligenza artificiale. Infine il Museo Poldi Pezzoli celebra questo giorno con un’apertura serale fino alle 22. Occasione per visitare il museo e la mostra su Piero della Francesca, con il Polittico ’riunito’.