Top 10: i complessi più visitati del Paese

L'Italia, fiore all'occhiello della cultura e dell'arte, ha svelato nel 2022 i suoi musei più amati dai turisti di tutto il mondo. Firenze presidia il podio italiano, tallonata dalla sola Venezia. Primo museo italiano si conferma ancora il complesso delle Gallerie degli Uffizi, che comprende Uffizi, Pitti, Giardino di Boboli, quarto al mondo e alla guida anche della classifica tra i “supermusei”. Vediamo quindi la classifica dei primi 10 musei italiani più visti lo scorso anno. Al primo posto, dicevamo, la Galleria degli Uffizi di Firenze con 2.222.692 visitatori; segue, sempre del capoluogo toscano, la Galleria dell'Accademia con 1.428.369 visitatori, che con il David di Michelangelo e le altre sculture incredibili attira moltissime persone. Sull’ultimo gradino del podio c’è il Palazzo Ducale di Venezia, che ha fatto registrare 1.118.443 visitatori. Nel resto della top 10 troviamo: il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Roma 966.623 visitatori; il Museo Egizio, Torino, 898.500; la Reggia di Caserta, 699.292; la Triennale di Milano, 661.234; il Museo Nazionale del Cinema, Torino, 567.182; la Galleria Borghese, Roma, 544.363; Villae a Tivoli (RM), 528.179. In Italia, ma non in Italia, i Musei Vaticani (che trovandosi all'interno della Città del Vaticano non rientrano tra i musei nazionali) hanno fatto registrare 5.080.866 visitatori.