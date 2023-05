Tema 2023: lotta al cambiamento climatico e biodiversità

Ogni anno l’International Museum Day sostiene una serie di finalità collegate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Per l’edizione di quest’anno l’interesse si concentrerà lungo tre direttrici: l’Obiettivo 3, quello relativo alla Salute e al Benessere globale. La finalità sarà quella di garantire a tutte le persone una vita sana e promuovere il benessere a ogni età, in particolare per quanto riguarda la salute mentale e l’isolamento sociale. Spazio poi all’Obiettivo 13 (lotta contro il cambiamento climatico): in questo senso, l’attenzione si focalizzerà sull’intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti, adottando pratiche a basse emissioni di carbonio nel Nord del mondo e strategie di mitigazione nel Sud del mondo. Infine, eccoci all’Obiettivo 15 (Vita sulla Terra), il cui raggiungimento consentirà di proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, amplificando le voci dei leader indigeni e promuovendo la sensibilizzazione riguardo alla perdita di biodiversità. Organizzati ogni anno attorno al 18 maggio, gli eventi e le attività programmate per celebrare questa ricorrenza spesso si protraggono per un’intera settimana, tenendo sempre ben saldo quello che è l’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei, cioè avere consapevolezza del fatto che, i musei, sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli. Ma non solo: i musei hanno anche il potere di costruire una comunità che si fonda sull’educazione: grazie alle loro collezioni e alle loro iniziative, i musei realizzano un tessuto sociale essenziale per la costruzione della comunità. Sostenendo i valori democratici e fornendo a tutti opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, contribuiscono poi a formare una società civile attiva, informata ed impegnata.