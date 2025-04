Tecnologia REair. Quando la pubblicità fa bene all’aria

Un eco-murale (nella foto) realizzato da Wally, artista di strada di fama internazionale del team Orticanoodles, un’installazione che si riempie di enormi foglie dipinte e diventa cornice nel quale inserire le affissioni pubblicitarie, in grado di emozionare per identità artistica e produrre concreti benefici ambientali. È la nuova concezione di impianto promossa da Acone Associati a Milano. Lo scorcio di natura nel quale verranno inserite le inserzioni pubblicitarie garantisce alla cittadinanza un vantaggio concreto, grazie alla tecnologia fotocatalitica di REair in grado di abbattere gli inquinanti presenti nell’aria migliorandone significativamente la qualità.

I 170 mq di superficie del muro attivano una reazione equivalente a quella ricavabile dalla piantumazione di circa 62 alberi e contribuiscono ad abbattere fino a 26 kg di ossidi di azoto (NOx) per anno corrispondenti alle emissioni annue di 36 automobili Euro6 benzina. A questi si andranno ad aggiungere, per ogni esposizione pubblicitaria, ulteriori 70 mq di applicazione del trattamento. Una testimonianza di come anche le superfici dei centri storici delle nostre città possano diventare strumenti di valore per il benessere collettivo.

"Questa installazione è una nuova tappa del percorso che Acone Associati ha da tempo intrapreso in ottica sostenibilità. Con il murale di via Canonica Milano trarrà un beneficio tangibile grazie alle tecnologie all’avanguardia realizzate da REair: un gesto concreto che rende la città ancora più moderna e vivibile e ribadisce la responsabilità che, come realtà leader di mercato, avvertiamo nei confronti della collettività. Per essere abilitatori di un progresso reale, alla portata di tutti, ogni giorno", spiega Vincenzo Acone, CEO Acone Associati.

Quella di via Canonica è la prima realizzazione di OOHLTRE, il progetto green e permanente di Acone Associati che si propone di offrire ai cittadini ulteriori scorci inaspettati e speciali avvalendosi di spazi e pareti, con l’obiettivo di creare un binomio indissolubile tra pubblicità e sostenibilità in ambito urbano. Nell’ultimo semestre Acone Associati ha reso sistematicamente l’attenzione verso l’ambiente parte integrante della propria strategia, trattando con il dispositivo REair ogni installazione e tutti gli impianti pubblicitari. Circa 28.575 mq di allestimenti, pari ad un abbattimento annuo di 3.086 kg di NOX, all’eliminazione di 4.286 Auto euro6 benzina e ad una piantumazione di 7.405 alberi.