"Specie aliene e caldo estremo minacciano il Mare Nostrum"

È un mare piccolo, ma la sua biodiversità è tutt’altro che trascurabile: stando ai dati del WWF, sono 17mila le specie che popolano il Mediterraneo, che in generale vanta il 7,5% delle specie mondiali in una superficie pari a poco meno dell’1% della superficie complessiva dei mari e degli oceani. Però non se la passa benissimo, e i motivi sono tanti. Stando al report ‘Non c’è salute in un ambiente malato’, sempre a cura del WWF, l’87% del Mediterraneo è inquinato soprattutto a causa di metalli tossici, sostanze chimiche industriali e rifiuti di plastica. Con 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato, inoltre, presenta la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità. Ma il Mediterraneo è anche un mare sempre più caldo, e lo dicono i dati di Copernicus, il programma scientifico dell’Unione Europea dedicato all’osservazione della terra: a giugno si è registrato un aumento di 5 gradi rispetto alla media stagionale. Tra le zone più colpite dall’ondata di calore c’è anche il Mar Tirreno, così come in generale il bacino del Mediterraneo orientale e il Mar delle Baleari. Dati che dobbiamo prendere molto sul serio, e anche a questo serve la Giornata Internazionale del Mediterraneo che si celebra oggi. "Il Mediterraneo sta diventando un mare tropicale – spiega Stefano Goffredo, Professore associato del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna e coordinatore scientifico del Fano Marine Center -. Molte specie autoctone si stanno spostando verso nord ma poi si trovano intrappolate".

Che cambiamento è quello cui stiamo assistendo? E quante colpe ha l’uomo?

"I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, ma contemplavano archi temporali molto diversi, dal milione al mezzo milione di anni. Oggi le temperature variano sensibilmente nell’arco di un secolo ed è un’accelerazione che si è cominciata a registrare dalla Seconda Rivoluzione Industriale".

Che Mediterraneo sarà quello dei prossimi anni?

"Sarà molto diverso da come lo conosciamo. Anzitutto si sta tropicalizzando, il che porterà molte specie autoctone a scomparire".

I cambiamenti potranno anche essere sociali?

"Anzitutto c’è la questione dei migranti, che conosciamo. Le elevate temperature del Mediterraneo potrebbero però influire anche sui flussi turistici. Molti turisti potrebbero infatti scegliere di restare nel nord Europa o spostarsi altrove perché le estati mediterranee sono troppo calde. E poi ci sono i danni legati alla pesca e all’acquacoltura, dovuti a una serie di fattori".

Quali?

"Molte specie sono più fragili anche dal punto di vista scheletrico a causa dell’acidificazione del mare, dunque sono maggiormente attaccabili da predatori o parassiti. Un danno potenzialmente rilevante, soprattutto per alcuni settori come l’acquacoltura, che in Italia sono strategici. Ci sono molte ricerche su questa tema. Dulcis in fundo, il Mediterraneo si sta acidificando più velocemente rispetto agli altri mari".

I mari si stanno anche innalzando?

"Su scala globale l’innalzamento del livello del mare è previsto tra 0.43 e 0.84 metri entro il 2100, dipendentemente dagli scenari di emissioni di gas serra usati nei modelli climatici dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) per proiettare l’evoluzione del clima futuro. è un problema rilevante, che non può essere ignorato. Anche perché riguarda anzitutto le infrastrutture costiere, molte delle quali non sono attrezzate".

Il Mediterraneo è anche un mare inquinato, e molto lo si deve alle plastiche. Che fare?

"Raccogliere è certamente molto importante, ma dobbiamo ridurne sensibilmente l’uso".