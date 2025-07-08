Scoperti batteri ammazza-zanzare nelle acque di Creta

Un gruppo di batteri raccolti nell’isola greca di Creta potrebbe rivelarsi un potente alleato contro le zanzare Culex pipiens molestus, note per trasmettere virus pericolosi per l’uomo come il West Nile e la febbre della Rift Valley. Lo rivela uno studio della Johns Hopkins University pubblicato su Applied and Environmental Microbiology.

Durante i test di laboratorio, metaboliti prodotti da tre dei batteri isolati si sono dimostrati letali: hanno ucciso il 100% delle larve entro 24 ore. Secondo i ricercatori, questi composti naturali potrebbero dare origine a biopesticidi a basso impatto ambientale. “Si degradano rapidamente e non colpiscono altre specie come fanno gli insetticidi chimici”, spiega George Dimopoulos, a capo dello studio.

Il team ha raccolto 186 campioni in 65 località dell’isola, analizzando suolo, acqua, piante e insetti morti. Più di 100 batteri sono risultati letali per le larve entro una settimana, e 37 in meno di tre giorni. Alcuni di questi appartengono a generi mai studiati prima come potenziali pesticidi.

A colpire non è solo l’efficacia, ma anche il meccanismo d’azione: i batteri non uccidono per infezione, ma grazie a proteine e metaboliti tossici. Questo significa che non serve che il batterio sopravviva nel tempo per essere efficace, un vantaggio per la produzione di insetticidi stabili e sicuri.

Lo studio, condotto nell’ambito del progetto europeo MicroBioPest, apre nuove prospettive per il controllo delle zanzare e dei parassiti agricoli in modo ecocompatibile.