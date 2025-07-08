Santuario Pelagos. Ricercatori a bordo per monitorare i cetacei

Anche per il 2025, i ricercatori di ISPRA, Fondazione CIMA, Università di Pisa, Accademia del Leviatano ed EcoOcean tornano a bordo dei traghetti Corsica Sardinia Ferries in partenza da Tolone, Nizza, Vado Ligure e Livorno per monitorare cetacei, tartarughe, squali e altre specie di interesse scientifico nel Santuario Pelagos.

Il progetto “Monitoraggio cetacei nel Santuario Pelagos”, coordinato da ISPRA e attivo dal 2007, giunge al suo diciannovesimo anno consecutivo. Finora ha prodotto oltre 2.000 traversate, più di 6.500 avvistamenti e 45.000 esemplari registrati, contribuendo a più di 100 pubblicazioni scientifiche, tesi e conferenze.

Dal 2022 il programma è parte del progetto europeo Life CONCEPTU MARIS, volto a migliorare la conoscenza sulla distribuzione e sullo stato di salute di cetacei e tartarughe in mare aperto. Le campagne di monitoraggio estivo sono riprese a maggio e, già nelle prime settimane, sono state osservate sei delle otto specie di cetacei presenti nell’area.

In particolare, tra Vado Ligure, Bastia e Ile Rousse, sono stati avvistati 12 balenottere, 5 capodogli e numerosi gruppi di stenelle. Sorprendenti anche due avvistamenti di globicefali – ciascuno con almeno 30 individui – già nel mese di maggio, evento insolito secondo Paola Tepsich, ricercatrice di Fondazione CIMA: "Il mare continua a stupirci. Questi primi dati lasciano ben sperare per una stagione ricca e confermano l’importanza di un monitoraggio di lungo periodo".

Oltre agli avvistamenti, a bordo delle navi sono presenti strumenti e attività dedicate alla ricerca: due Ferry Box per l’analisi delle acque e delle microplastiche, sette stazioni meteo per migliorare i modelli previsionali e quattro dispositivi REPCET® per prevenire collisioni tra navi e cetacei.

"Le nostre navi sono vere e proprie piattaforme scientifiche galleggianti – afferma Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries – e dimostrano come il turismo possa contribuire attivamente alla tutela del mare e degli ecosistemi".