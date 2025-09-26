Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Giornata Mondiale
26 set 2025
26 set 2025
VIOLETTA DE NICOLAIS
Giornata Mondiale
Risparmiare in vacanza. Tutti i trucchi da seguire

Organizzare una vacanza può essere entusiasmante, ma spesso il budget rappresenta un ostacolo. Con qualche accorgimento strategico, è possibile però...

Organizzare una vacanza può essere entusiasmante, ma spesso il budget rappresenta un ostacolo. Con qualche accorgimento strategico, è possibile però viaggiare di più spendendo meno. Tutto parte dalla pianificazione: prenotare voli e alloggi con largo anticipo è uno dei modi più efficaci per risparmiare, soprattutto se si viaggia in alta stagione. Meglio, potendo, approfittare della bassa stagione (come primavera o autunno) non solo per spendere meno, ma anche per godersi le destinazioni senza folle.

Altra buona idea è puntare su mete meno turistiche, che spesso nascondono tesori autentici e costano molto meno. Esplorare borghi, città di seconda fascia o aree rurali farà scoprire il lato più genuino del Paese visitato. Viaggiare in gruppo, inoltre, aiuta a dividere spese come alloggio, noleggio auto e generi alimentari. Lla condivisione delle esperienze, oltre a rendere il viaggio più divertente, diventa un’occasione per risparmiare.

Non dimenticare di iscriversi alle newsletter di compagnie aeree, piattaforme di prenotazione e siti di comparazione prezzi per ricevere offerte lampo o codici sconto esclusivi. E un trucco sempre valido: navigare in modalità incognito per evitare possibili rincari automatici dovuti alla cronologia delle ricerche.

Durante il viaggio, scegliere soluzioni alternative agli hotel classici, come ostelli, B&B, case vacanza o appartamenti: spesso offrono maggiore flessibilità e costi più contenuti. Per i pasti, evitare le trappole per turisti: esplorare mercati locali, trattorie nascoste o street food di qualità, dove la cucina è autentica e i prezzi più bassi. Cucinare in casa, se l’alloggio lo consente, può essere un’ottima soluzione per risparmiare.

I trasporti incidono sul budget: prediligere bus, treni regionali e mezzi pubblici locali, molto più economici dei taxi. Alcune città offrono abbonamenti giornalieri o settimanali a prezzi convenienti.

Infine, tenere sempre sotto controllo le spese con app come Travel Spend o Tricount, perfette per monitorare le uscite giornaliere e suddividere i costi tra compagni di viaggio. Cercare eventi gratuiti, festival locali, concerti all’aperto o musei con ingresso libero: molte città ne offrono più di quanti si pensi, soprattutto d’estate.

Viaggiare risparmiando non significa rinunciare al comfort o al divertimento, ma scegliere con consapevolezza. Con un po’ di organizzazione, spirito di adattamento e gli strumenti giusti, il mondo diventa molto più accessibile… anche per il portafoglio.

© Riproduzione riservata