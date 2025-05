Rimedio naturale contro la gastrite. Perfetta per la dieta

Nel 1600 iniziarono ad arrivare dalle Americhe nuovi ortaggi: peperoni,fagioli, granturco e soprattutto patate. La patata aveva una resa talmente cospicua che il Granduca di Toscana creò nelle piane fra Pisa e Firenze immense piantagioni di questo prezioso tubero, ma la diffusione in tutta Europa si ebbe durante le guerre Napoleoniche.

Le soldataglie di Bonaparte come evento prebellico bruciavano le messi per conquistare più facilmente le città assediate visto che le portava alla fame. ma mentre il frumento bruciava facilmente con la patata questo era impossibile visto che il tubero è sottoterra. Nel giro di pochi anni la patata sostituì completamente, soprattutto in Irlanda, le piantagioni di cereali.

Ma ahimè nel 1845 una patologia fungina,la perenospera portò a morte in tutta Europa le piantagioni di patate; ovviamente ci furono immense e terribili carestie che indussero soprattutto gli Irlandesi a migrare in America. Fra questi migranti c’era anche il nonno di Jfk Kennedy il presidente degli Stati Uniti che ben presto fondò un vero impero economico. Chissà, se non ci fossero state le vicissitudini delle patate forse i Kennedy e tutta la loro amara storia non ci sarebbero stati.

Ma vediamo i meriti dietologici di questo magico tubero; è a tutti gli effetti un nutraceuta, un alimento cioè che nutre e cura allo stesso tempo. Ha poche calorie (un etto di patate ha solo 88 calorie contro le 400 di un etto di pasta) e quindi è molto indicato nelle diete dimagranti visto che è molto saziante.

È ricchissima in sali minerali soprattutto potassio e magnesio,molto utili per combattere stress e stanchezza. In fitoterapia il centrifugato di patate è molto usato nelle patologie gastriche. Il succo di una patata cotta tampona facilmente i succhi gastrici contrastando il fastidio e il dolore di patologie gastriche quali la gastrite ed il reflusso.