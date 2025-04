Pane e sostenibilità. Carbon Neutrality entro il 2029

Le scelte aziendali e i processi evoluti possono infatti ridurre anche l’impatto ambientale, economico e sociale del lavoro. Ne è un esempio Oropan S.p.A., azienda pugliese leader nella produzione di prodotti da forno e ambasciatrice, con il suo pane, del Made in Italy nel mondo, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione sostenibile per affermarsi nel mercato globale raggiungendo 25 Paesi in tutto il mondo.

Oggi è la prima azienda al mondo a produrre un pane da filiera sostenibile certificata ISCC Plus con semola rimacinata di grano duro 100% pugliese, garantendo un modello di sviluppo responsabile ed etico.

Con un fatturato in crescita di circa 47mln di euro e 178 dipendenti, Oropan ha avviato da tempo un percorso di sostenibilità volto a ridurre progressivamente i consumi energetici, a valorizzare l’autoproduzione e l’utilizzo di energia pulita da fonti rinnovabili e a ridurre rifiuti ed emissioni di gas serra, con l’obiettivo di raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2029. Un impegno testimoniato dalla recente acquisizione di tre certificazioni chiave in ambito ambientale e dall’importante traguardo raggiunto come prima azienda alimentare italiana ad aver ottenuto la certificazione EASI, modello innovativo di governance sostenibile, che attesta come l’azienda abbia integrato nelle sue strategie e in tutti i processi aziendali le tematiche ESG (Environmental, Social e Governance).