Notte dei Musei tra arte, storia e scienze. Tesori in mostra

Un’occasione unica per immergersi totalmente nella bellezza e nella cultura. Nella Giornata Internazionale dei Musei (che si celebra il 18 maggio), torna la Notte Europea dei Musei, patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e da Icom (International Council of Museum), il principale network di istituzioni e professionisti del settore. Stasera i musei di tutta Italia apriranno le porte a orari insoliti, per far apprezzare ai visitatori loro tesori in un’atmosfera ancora più magica. Sarà possibile visitare mostre e collezioni a tariffe speciali, in certi casi a ingresso gratuito o al prezzo simbolico di un euro.

Un’occasione – che quest’anno coincide con l’International Museum Day – davvero imperdibile per scoprire capolavori antichi e contemporanei, perdersi nelle installazioni più moderne, ampliando il proprio sapere, tra arte, scienza e storia. Altro obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura, incoraggiando i cittadini e i turisti a scoprire il patrimonio europeo, attraverso modalità innovative e coinvolgenti. Il ventaglio di proposte prevede numerosi appuntamenti – promossi dal Ministero della Cultura e dalle istituzioni locali – in tutte le città italiane, da Nord a Sud.

I musei di Roma accoglieranno i visitatori dalle 20 di stasera alle due del mattino. I musei civici della Capitale, salvo diversa indicazione, consentiranno l’ingresso al prezzo di un euro. Anche i Musei capitolini prenderanno parte alla Notte europea dei Musei. Qui è in corso la mostra dedicata a Fidia, la prima esposizione monografica che espone oltre 100 opera del più grande scultore greco dell’età classica. Da non mancare il colosso in bronzo di Costantino, alto 13 metri, tra le opere più importanti dell’antichità nonchè uno degli esempi più significativi della scultura romana tardo-antica.

Sono aperte da qualche giorno le prenotazioni online (eventi.camera.it/eventionline), fino a esaurimento dei posti disponibili, Montecitorio a porte aperte che si terrà in occasione dell’iniziativa di stasera. Alle ore 20, in piazza Montecitorio, avrà luogo l’esibizione della Banda musicale dei Carabinieri, diretta dal Maestro Massimiliano Ciafrei.

Il concerto, della durata di 15 minuti, si aprirà con l’Inno nazionale e terminerà con l’Inno europeo. L’iniziativa prevede visite guidate nei luoghi più significativi del Palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro, la Sala delle Donne. Saranno illustrati i principali aspetti storici, artistici e istituzionali della sede della Camera dei deputati.

I partecipanti potranno inoltre visitare il percorso espositivo di dodici installazioni dedicate ai princìpi fondamentali della Costituzione, allestite in occasione delle celebrazioni del 75mo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. "La Notte Europea dei Musei – spiega Adele Maresca Compagna, vicepresidente di Icom Italia – quest’anno coincide esattamente con l’International Museum Day (Imd), istituito da Icom nel ’97, celebrato in tutti i Paesi del mondo sempre il 18 maggio. Se la Notte dei Musei tende ad attrarre un pubblico, soprattutto giovanile, che solitamente non frequenta istituzioni museali o siti d’arte, l’Imd propone attività, incontri, dibattiti attorno a un tema particolare che evidenzi il ruolo attivo che possono assumere i musei nella società contemporanea. Il focus del 2024 è incentrato sul rapporto che lega i musei all’educazione e la ricerca, valutando il contributo che possono dare nel progresso della conoscenza".

Pronti allora a tuffarvi nella cultura? ll conto alla rovescia per la notte più trendy dell’anno è cominciato...