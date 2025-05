Nell’universo di Banksy. Dalla tecnica alla riflessione

Un successo. Andata e ritorno. Da Milano è partito il tour italiano della mostra “The World of Banksy. The Immersive Experience“, tra il 2021 e il 2022, conquistando 150.000 visitatori nelle sue due tappe in città, e a Milano torna. Dopo i successi internazionali macinati di Barcellona, Madrid, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Dubai e New York, e dopo aver toccato Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Verona, la mostra è tornata a Milano e sarà visitabile fino al 29 giugno, con un concept rinnovato nel nuovo spazio espositivo Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District. Forte degli oltre 2,5 milioni di spettatori conquistati nel mondo, Varesina 204 si trasformerà in un ambiente unico, capace di coinvolgere i visitatori attraverso un percorso che celebra opere e messaggi dell’artista britannico. L’esposizione presenta oltre 100 lavori tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe realizzate su materiali come tela, tessuto, alluminio, forex e plexiglas. Opere iconiche come Ozone Angel, Steve Jobs,Napoleon e Flower Thrower accompagneranno il pubblico in una narrazione visiva che spazia tra impatto estetico e riflessione sociale. Un’ulteriore sezione video arricchirà l’esperienza, approfondendo storia e significati dei murales più celebri dell’artista.

L’esposizione invita il visitatore a interrogarsi su temi attuali come consumismo, guerra e potere, superando il semplice stupore visivo. The World of Banksy è l’occasione per esplorare una forma d’arte che stimola il pensiero, trasmettendo messaggi di critica sociale, pur mantenendo viva l’essenza di un linguaggio universale e inclusivo. L’evento è curato da Artful Events Collective, che dal 2017 ha sviluppato un approccio di curatela collaborativa, rendendo The World of Banksy un’esperienza unica e in continua evoluzione. Con l’ingresso del direttore creativo Emre Ezelli nel team, sono state introdotte nuove idee, dando vita a opere e allestimenti spettacolari che fondono tecniche tradizionali e innovazioni digitali. Nonostante l’anonimato che caratterizza Banksy e la difficoltà di ottenere qualsiasi autorizzazione ufficiale, la mostra è un’opportunità per immergersi nel suo mondo attraverso straordinarie riproduzioni delle opere. Tributo alla figura enigmatica dell’artista capace di trasformare il linguaggio della Street Art in strumento di riflessione sociale e critica collettiva.