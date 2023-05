Musei, istituzioni al servizio della società per tutelare il nostro patrimonio culturale

Proprio per richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela del patrimonio artistico e monumentale, è nata La Giornata Internazionale dei Musei. Si celebra ogni 18 maggio, dal 1977, anno in cui, durante l’Assemblea Generale dell’International Council of Museums di Mosca, fu istituita dai suoi organizzatori. È da sottolineare con forza che i musei contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità: in quanto istituzioni autorevoli e tasselli rilevanti nel nostro tessuto sociale condiviso, rivestono una posizione unica per realizzare ricadute rilevanti, al fine di favorire un cambiamento positivo. I Musei possono anche contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con diverse modalità: dalla lotta contro il cambiamento climatico, alla promozione dell’inclusività, dalla lotta contro l’isolamento sociale, al miglioramento della salute mentale. Come evidenziato nella Risoluzione ICOM “sulla sostenibilità e l’attuazione dell’Agenda 2030, trasformare il nostro mondo”, tutti i Musei svolgono un ruolo nel modellare e realizzare futuri sostenibili e possono farlo tramite programmi educativi, mostre, sensibilizzazione della comunità e ricerca. Ogni anno dal 1977, dunque, ICOM organizza a livello mondiale la Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD), selezionando di volta in volta un tema specifico. I Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività inerenti al tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.