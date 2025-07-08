Mediterrano malato. Biodiversità in pericolo e moria di specie

A partire dalla fine degli anni ‘90 molte aree del Mediterraneo, dalla Corsica alla Liguria della Costa Azzurra alla Riviera del Conero in Adriatico (nella foto), hanno visto morie massive, con la perdita in poche settimane della fauna marina. Il risultato è un panorama sottomarino desertificato, soprattutto tra la costa e i 30 metri di profondità. Morie con effetti negativi anche sulla pesca perché riducono le possibilità di crescita dei giovanili di molte forme ittiche.

Purtroppo, è quello che sta avvenendo anche in questa prima parte dell’estate 2025. Uno degli effetti collaterali dell’eccessivo riscaldamento estivo legato ai cambiamenti climatici è l’alterazione della quantità di cibo disponibile agli organismi marini. In larga parte la fonte primaria di cibo è dovuta ad alghe microscopiche, ma anche le macroalghe sono importanti e con le ondate di calore crolla la loro produzione con conseguente carestia per le specie marine che utilizzano queste risorse.

L’ondata di calore del 2024 ha spazzato via molte foreste di grandi alghe brune e praterie sommerse di Posidonia oceanica che arricchivano gli habitat delle coste italiane. Molte di queste non hanno ancora recuperato nel 2025. Un metodo efficace per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici è proteggere la biodiversità. Recenti studi dimostrano che un sistema ricco di specie resiste molto meglio ai cambiamenti climatici.

Questa soluzione, darebbe più tempo per mitigare i cambiamenti climatici riducendo l’uso di combustibili fossili. Tuttavia, laddove non si manifestano segnali di resilienza sarà necessario intervenire con il restauro ecologico, una sorta di terapia intensiva per il recupero degli habitat danneggiati o distrutti dall’uomo o dai cambiamenti climatici, una misura prevista anche dalla nuova legge sul restauro della natura dell’Unione europea.