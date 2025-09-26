Lavoro e vacanza. Roma nella top ten delle città più attrattive

Per il 2025, Roma è la città italiana che si conferma tra le migliori destinazioni globali per il “workcation”, la pratica di combinare lavoro e tempo libero per prolungare le vacanze. È quanto emerge dal terzo Barometro annuale “Work from Anywhere” (WFA) di International Workplace Group (IWG), il più grande player al mondo di spazi di lavoro flessibili e ibridi.

IWG, che conta su una rete di oltre 4.000 sedi di spazi di lavoro flessibili in più di 120 Paesi, ha esaminato 40 principali città al mondo per il “workcation”, valutandole in base a 12 criteri chiave. A ciascuna località è stato assegnato un punteggio da 1 a 10 considerando fattori come clima, cultura, alloggio, trasporti, qualità del cibo e delle bevande, felicità, velocità della banda larga, sostenibilità e disponibilità di spazi di lavoro flessibili. Quest’anno, inoltre, sono stati introdotti nuovi parametri, tra cui la disponibilità e il costo dei visti per nomadi digitali e la vicinanza a spiagge, montagne o parchi nazionali.

Roma si posiziona all’ottavo posto nella classifica globale, distinguendosi per la sua straordinaria offerta culturale, l’eccellente tradizione gastronomica e anche grazie all’introduzione della nuova normativa italiana che regolamenta l’ingresso nomadi digitali in Italia. In cima alla classifica delle location più apprezzate, invece, troviamo Tokyo, Rio de Janeiro e Budapest.

La classifica per il “workcation” nel 2025 è la seguente: Tokyo, Rio de Janeiro, Budapest, Seoul, Barcellona, Pechino, Lisbona, Roma, Parigi, La Valletta. Commentando le prime tre posizioni, Tokyo eccelle per le sue velocissime connessioni a banda larga, infrastrutture di trasporto avanzate, sicurezza, ricca offerta culturale e il nuovo visto per nomadi digitali lanciato nell’aprile 2024, che consente soggiorni fino a 12 mesi a costi competitivi. La vicinanza a montagne, coste e parchi nazionali la rende perfetta per lavoratori ibridi in cerca di un mix tra dinamismo urbano e natura.

Rio de Janeiro si posiziona in seconda posizione grazie alla copertura 5G cittadina, all’aumento degli spazi di coworking e ai costi di vita contenuti. Famosa per il Carnevale, offre una vivace scelta di ristoranti, ampi spazi verdi e spiagge iconiche come Copacabana e Ipanema. Budapest al terzo posto si conferma una meta ideale per i “workcation” grazie agli alloggi economici, ottimi collegamenti e una vasta offerta culturale.