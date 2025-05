La Spezia e i suoi musei

A La Spezia hanno sede musei ricchi di fascino, come il Museo Lia e la Galleria Quintino Sella. Da non dimenticare anche il Museo Tecnico Navale. Nello specifico, il Museo Lia vanta una ricca e variegata collezione d’arte, mentre il Museo Tecnico Navale racconta il rapporto del capoluogo ligure con la navigazione e la Marina. La Galleria Quintino Sella rievoca il dramma della Seconda Guerra Mondiale. Costruita nel 1942 come galleria per un ascensore tra le vie XX Settembre e XXVII Marzo, fu riconvertita in rifugio antiaereo, offrendo protezione a migliaia di spezzini durante i bombardamenti del 1943. Con i suoi 500 metri di lunghezza e 6 di larghezza, accolse fino a 6.500 persone e con gli oltre 150 rifugi antiaerei nel Golfo della Spezia, contribuì a contenere fortemente il numero delle vittime civili dei pesanti bombardamenti.