La regina della tavola. Sostenibile e versatile

Una regina discreta della nostra tavola. Umile nelle origini, ma sorprendentemente versatile. Bollita, arrostita, fritta, schiacciata, ridotta in purea, cotta al forno o perfino fermentata, la patata è la base di piatti contadini e gourmet, di comfort food e alta cucina. Pochi altri ingredienti possono vantare un curriculum così ricco di trasformazioni. E a renderla imbattibile in termini di impatto ambientale sono il ridotto fabbisogno idrico e la bassa impronta di carbonio delle coltivazioni. Nutriente e saziante, la patata è una fonte preziosa di carboidrati complessi, vitamine del gruppo B, potassio e fibre, in particolare se consumata con la buccia. Naturalmente priva di glutine è perfetta per chi soffre di intolleranze, ma la sua forza, oltre il profilo nutrizionale, risiede nella adattabilità e nel rendere speciale l’ordinario.

Tubero commestibile della pianta Solanum tuberosum e originaria del Sudamerica, la patata accoglie i sapori, li esalta, li assorbe, li accompagna. È la migliore alleata di burro e formaggi, ma sa tenere testa anche a spezie decise come paprika, curry o rosmarino. Dà corpo alle zuppe, forma alle polpette, croccantezza alle chips e anima agli gnocchi. È cibo povero e ricco al tempo stesso. Contorno o da piatto principale, ingrediente base o protagonista assoluta della gastronomia mondiale. Basti pensare alla tortilla spagnola, al purè francese, ai rösti svizzeri, alle fries americane e alle mille ricette regionali italiane, dagli gnocchi trentini al ’ruoto’ di patate napoletano.

"Nessun altro ingrediente in cucina è declinabile all’infinito come la patata – conferma Corrado Parisi, chef del ristorante bolognese ’ Benso’ – . La sua resa è ottimale nella preparazione di tanti piatti, dalla cucina più semplice a quella stellata, nel ruolo di protagonista o di indispensabile comprimario. Personalmente, oltre come addensante in zuppe e minestre varie, la utilizzo per la panatura, riducendola in fiocchi soffiati, attraverso uno speciale procedimento che ho messo a punto, per un risultato davvero eccellente".

Il buon esito è garantito anche nelle preparazioni gourmet. "Pensiamo ad esempio alla Vichyssoise, vellutata fredda di porri e patate o alla crema Parmentier, due cavalli di battaglia della gastronomia francese – prosegue Parisi –. Sono eccellenti anche schiacciate e servite con una grattatina di tartufo, oppure cotte alla brace e accompagnate sempre da scaglie di tartufo e panna acida".

Grazie alla presenza di amido le patate si rivelano un ingrediente prezioso anche per impasti di pani, ciambelle e focacce. "Rendono il tutto più morbido e gradevole al palato", sottolinea lo chef, che apre una parentesi legata alle diverse qualità esistenti. "In Italia ci sono circa 36 varietà da Nord a Sud, suddivise in base al colore della buccia e della polpa. Patate a pasta bianca, gialla, rosse, viola e turchese, tanto per citarne alcune. Per non parlare del Perù, che vanta oltre 4mila tipologie tra cui la Canchàn, la Amarilla e la Negra Andina".

L’ultima tendenza della cucina d’autore è la valorizzazione della patata dolce. "Ha un gusto intenso e delicato – conclude Parisi – che si abbina bene a tanti sapori, tra cui il pesce. Una delle mie specialità è il polpo e la seppia alla brace, con patate dolci, coriandolo e salsa roja, a base di pomodoro e peperoncino. Opto spesso anche per la vitelotte, antica varietà di origine peruviana, dalla buccia scura e polpa viola intenso. Ha un gusto delicato, è veloce in cottura e si presta pure alla preparazione degli gnocchi. Un posto d’onore nella mia cucina è riservato alle patate novelle, che danno la giusta consistenza a tante pietanze".