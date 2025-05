La primavera arriva ai Musei Civici

La bellezza della primavera viene celebrata ai Musei Civici di San Miniato attraverso iniziative speciali promosse da CoopCulture nell’ambito di ‘Amico Museo’. All’inizio del mese è stata festeggiata la festa della mamma al Museo di Palazzo Comunale attraverso “La mamma nell’arte”: i bimbi dai 5 ai 12 anni hanno potuto visitare la sala delle Sette Virtù e partecipare ad un laboratorio gratuito per le mamme. Domenica 18 maggio, Giornata Internazionale dei Musei, è possibile partecipare alle visite guidate, anch’esse gratuite, al Museo di Palazzo Comunale e al Museo della Memoria. Sabato 24 maggio, visita all’area archeologica di San Genesio con laboratorio per bambini sulla creazione di un medaglione longobardo. Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno invece, al Museo della Memoria, “Caccia agli indizi” con un divertentissimo quiz storico per mettere alla prova la propria conoscenza con la possibilità di vincere dei premi.