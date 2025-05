La Notte di Cesena: porte aperte per musei, gallerie e pinacoteche

Oggi Cesena cambia pelle per la ‘Notte Europea dei Musei’. I principali musei e gallerie della città romagnola apriranno al pubblico in orario serale per visite guidate e momenti di intrattenimento. Le prime location ad aprire i battenti saranno la Galleria Pescheria, dove verranno mostrate alcune foto di Roberta Paolocci in un progetto a cura dell’Associazione Retropop Live, e la Galleria del Ridotto, sede della mostra fotografica di Silvia Camporesi a cura di Sauro Turroni, che saranno aperte con orario continuato dalle 17 alle 23. Alle 18 ed alle 19 gli studenti del Liceo Classico Vincenzo Monti condurranno delle visite guidate all’interno della Pinacoteca Comunale che poi resterà aperta fino alle 23. A partire dalle 19 inizierà il primo tour guidato alla Biblioteca Malatestiana con le partenze che si susseguiranno ogni mezz’ora fino alle 23.30. Ci sarà una visita ogni trenta minuti anche alla Casa Museo Renato Serra, dalle 20 alle 22.30, ed al Rifugio Antiaereo, dalle 19 alle 22.30. Se tutti gli eventi citati finora hanno posti illimitati non si può dire lo stesso di quelli al Cimitero Monumentale Storico, partenze alle 21 ed alle 22, al Museo dell’Ecologia, aperto dalle 20 alle 23 con partenze ogni ora, alla Rocca Malatestiana, unico evento a pagamento in programma con la cena alle 20 presso la casa del custode e la visita guidata a seguire, e alla Villa Silvia Carducci, dove ci sarà un tour a lume di candela ogni mezz’ora dalle 20 alle 21.30