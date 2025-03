La mostra digitale. Quando l’arte incontra l’impegno ambientale

Per Bressanone – situata alla confluenza dell’Isarco e del Rienza – l’acqua ha un significato particolare. In linea con il tema scelto per la Giornata mondiale dell’acqua di quest’anno, il Bressanone Water Light Festival – in attesa dell’edizione 2026 – presenta una mostra digitale sul suo sito web, fruibile da oggi fino al 30 aprile. L’esposizione si incentra su imponenti installazioni di artisti che evidenziano il drammatico impatto dello scioglimento dei ghiacciai sull’approvvigionamento idrico.

I visitatori virtuali potranno ammirare le opere di Leonhard Angerer, Båll & Brand, Laurence Bonvin, Stefano Cagol, Nicolás Rupcich e Xenorama. (nella foto in basso una delle installazioni)

La mostra digitale intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla minaccia che incombe sull’ecosistema.

"I preparativi per il 2026 sono già in pieno svolgimento. Presenteremo ancora una volta acqua e luce in affascinanti giochi di luce, trasmettendo importanti messaggi ecologici. L’acqua non è solo una risorsa, ma un bene prezioso che vogliamo rendere tangibile attraverso l’arte. Con il Festival 2026, vogliamo raggiungere le persone oltre i confini nazionali e ispirarle ad agire", spiega il direttore dalla manifestazione Werner Zanotti.

La missione del Brixen Water Light Festival va ben oltre la rappresentazione artistica: cerca di diffondere una consapevolezza rispettosa della natura e un uso sostenibile dell’acqua come risorsa. Allo stesso tempo, rafforza il legame culturale con la tradizione locale e la storia del territorio, sensibilizzando gli ospiti a un comportamento di consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente. Il festival è diventato un importante evento culturale che attira sia gli amanti dell’arte sia gli amanti dell’ambiente.

Info: www.brixen.org/world-water-day