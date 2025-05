La danza rende omaggio ai grandi di ieri e di oggi

Le ‘stelle’ della danza occupano, come di consueto, uno spazio d’eccezione nel firmamento del Ravenna Festival 2025. Sei gli appuntamenti in programma fra repertorio classico e moderno, con un occhio di riguardo anche alle novità contemporanee in modo da accontentare tutti gli appassionati. Il sipario si alza del Teatro Alighieri, sabato 14 giugno, con lo spettacolo del Balletto di Roma, ‘La dernière danse?’, dedicato al grande coreografo russo-belga Micha van Hoeche, arrivato in Italia nel 1984 con il suo Ensemble. A quattro anni dalla sua scomparsa, il lavoro torna in scena grazie a Miki Matsuse, compagna d’arte e di vita, nonché ora fedele erede testamentaria delle sue creazioni. Si tratta di un riallestimento in prima italiana – su musiche dei Golden Sixties – che consegna ai giovani interpreti di oggi l’eredità dell’Ensemble e il testimone di un’epoca lontana, vivace e rivoluzionaria. "Un viaggio attraverso il labirinto dei miei ricordi, tra nostalgia e gioia di vivere, musica e poesia, amore e solitudine, esuberanza e angoscia", così lo descrive Micha. In occasione dello spettacolo, dall’11 al 14 giugno alla Sala Corelli, sarà inoltre allestita una mostra fotografica dedicata al coreografo, intitolata ‘La vie d’Artiste’. Ci si sposta al Pala De André domenica 15, per accogliere la MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola, impegnata nella nuova produzione ‘The Wall & The Pink Floyd Greatest Hits’, chiaro omaggio al disco manifesto ‘The Wall’, uno dei maggiori successi della band inglese Pink Floyd.

Un atto di protesta contro un mondo, contro una società che non rispetta gli uomini in quanto esseri senzienti e liberi. Trattandosi di uno fra i più importanti rock concept album mai realizzati, il progetto è composito e porta in scena una rock band, l’orchestra sinfonica, un coro, una compagnia di danzatori, un attore e videoproiezioni. Per celebrare Ennio Morricone, il 19 giugno sempre al Pala De André, va in scena ‘Notte Morricone’, lavoro commissionato da Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto al coreografo spagnolo Marcos Morau, il più giovane vincitore del Premio Nazionale di Danza. In intreccio di danza, cinema e arti visive, per rendere omaggio all’uomo e all’artista, mostrandolo proprio nel momento della creazione. Le musiche sono registrate dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Sempre CCN/Aterballetto propongono il 20 giugno, al Museo Classis, le ‘MicroDanze’, brevi performance immaginate per spazi non teatrali. Il 29 giugno alle Artificerie Almagià è attesa la prima ‘Fragolesangue’ di Monica Francia, Zoe Francia Lamattina e Ida Malfatti, coproduzione di Ravenna Festival e Nanou Associazione Culturale Ets, mentre il gran finale è affidato – il 13 luglio al Pala De André – al nuovo spettacolo di Les étoiles, il gala curato da Daniele Cipriani che sarà interamente declinato al maschile con i primi ballerini e solisti dalle migliori compagnie internazionali.

Roberta Bezzi