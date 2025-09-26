"Il vero motore? Preservare e promuovere le peculiarità del territorio"

Sostenibilità e lotta all’overtourism. La Giornata Mondiale del Turismo 2025, che si celebra oggi, giunta alla 46esima edizione, ha come obiettivo la promozione di luoghi dimenticati e la connessione tra cultura locale e mondo circostante. Temi che Roberta Garibaldi – docente di Tourism management all’università di Bergamo e autrice di numerosi libri e saggi sull’argomento – conosce molto bene.

Professoressa come possiamo rendere il turismo più sostenibile?

"Il turismo sostenibile non riguarda solo l’ambiente: significa preservare anche l’identità culturale dei luoghi. Troppi contesti rischiano oggi un’omologazione globale – nello shopping, nelle esperienze e perfino nel cibo – perdendo autenticità. La sfida è garantire che le esperienze restino radicate al territorio, valorizzando cultura, tradizioni ed enogastronomia. Personalmente non ho una risposta definitiva, ma una certezza. La diversità è il vero motore del turismo. E proteggerla è una responsabilità collettiva".

Negli ultimi anni si è imposta nel dibattito pubblico un’altra questione: la lotta all’overtourism. Che ricadute ha sulle comunità ospitanti? E come queste possono reagire in modo sostenibile?

"L’overtourism porta a degli scompensi, ma l’esperienza di Venezia durante il Covid ha mostrato il peso del turismo: senza visitatori la città si è fermata. Per questo serve una co-progettazione strutturata tra cittadini, amministratori e destination manager. Il concetto di destination stewardship è cruciale: una gestione partecipata che coinvolga istituzioni, residenti e operatori per mantenere un equilibrio tra crescita turistica e qualità della vita".

A suo avviso esistono esempi virtuosi in tal senso?

"Sul piano internazionale, Amsterdam ha adottato misure coraggiose per ridurre la pressione sul centro storico, regolamentando affitti brevi e grandi eventi, e incentivando la scoperta di quartieri periferici. Il Trentino-Alto Adige ha avviato piani dedicati, politiche per destagionalizzare i flussi, puntando sulla valorizzazione della primavera e dell’autunno, con offerte legate alla natura, al wellness e all’enogastronomia. Un processo non immediato, ma che porterà risultati distribuendo maggiormente le presenze oltre i picchi estivi e invernali. Due esperienze diverse, accomunate dalla volontà di difendere la vivibilità dei residenti e migliorare la qualità dell’esperienza turistica".

Molto dipende anche dal singolo. Come possiamo diventare protagonisti di un turismo più sostenibile?

"Ogni scelta conta: preferire trasporti a minore impatto, scegliere strutture ricettive che adottano pratiche certificate di sostenibilità, prediligere ristoranti che valorizzano prodotti locali, rispettare le comunità ospitanti. Anche piccoli gesti quotidiani – ridurre l’uso di plastica, privilegiare esperienze autentiche – contribuiscono a un turismo più equilibrato e responsabile".

Che ruolo e impatto avranno le nuove tecnologie in un settore delicato come quello turistico?

"Le tecnologie stanno trasformando la customer journey. L’intelligenza artificiale può prevedere i flussi e orientare i turisti verso aree meno congestionate, ma pone un rischio: se i sistemi leggono solo i luoghi più noti, le piccole realtà restano invisibili. Per questo è urgente attivare strategie pubbliche dedicate e sostenere la digitalizzazione degli operatori minori, con il supporto di istituzioni e associazioni. Senza un intervento immediato, il divario diventerà irreversibile. Inoltre, è fondamentale disporre di dati affidabili: la scorsa estate si è parlato contemporaneamente di spiagge vuote e di overtourism, segno che mancano basi solide per interpretare i fenomeni. Rendere i dati disponibili e leggibili è la condizione per usare in modo efficace l’intelligenza artificiale nella gestione dei flussi".