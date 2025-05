Il Grand Tour Musei fa tappa al Rossini di Pesaro

Il Museo Nazionale Rossini di Pesaro partecipa in grande stile alla XVII edizione del Grand Tour Musei, in programma oggi, sabato 17 maggio, con la Notte dei Musei e domani, domenica 18 maggio, con la Giornata Internazionale dei Musei. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC - Ministero della Cultura/Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, ha come tema 2025 “Il futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione”. Il titolo intende porre l’accento sull’importanza dei musei come istituzioni educative dinamiche che promuovono l’apprendimento, la scoperta e la comprensione culturale e per il benessere complessivo della persona e della comunità locale. E così, oggi, via ad un’apertura straordinaria dalle 21 alle 23.30. Alle ore 21 l’imperdibile visita guidata serale “Nel tempo di Rossini, nel cuore del museo” per andare alla scoperta del rapporto tra Rossini e i musei del suo tempo. La visita sarà arricchita dalla lettura di documenti che raccontano la passione e la curiosità del Maestro per il mondo dell'arte. La visita guidata è compresa nel biglietto di ingresso, con prenotazione obbligatoria. Per la Stradomenica, invece, domani alle ore 16, è in programma la visita di approfondimento “Tra il buffo e il serio. Lo humor nelle opere di Rossini”. La carriera del Maestro è stata non a caso caratterizzata da importanti opere buffe, come L'inganno Felice (1812), La pietra del Paragone (1812) e Il Turco in Italia (1814). La visita guidata è compresa nel biglietto di ingresso e la prenotazione è consigliata.