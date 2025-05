Il cibo come incontro culturale

Il 17 maggio 2025 torna a Modena la Notte Europea dei Musei, un’occasione unica per scoprire il patrimonio culturale attraverso i sensi. L’edizione di quest’anno è dedicata al cibo come patrimonio culturale, con degustazioni ispirate all’arte, show cooking, incontri e performance tra teatro e musica. Al Museo Civico, la serata prende vita con "Modena, 3 ottobre 1871", rievocazione gastronomica di un banchetto storico per archeologi europei, tra musica e letture. Nelle sale Campori e Sernicoli, i capolavori di Stringa e Munari diventano ispirazione per raffinati cocktail a base di cioccolata, aceto balsamico e frutta. Una notte dove il gusto incontra la bellezza, trasformando la visita museale in un’esperienza creativa, sensoriale e partecipata.