Gli scatti emozionanti di Berengo Gardin

Sarà un mese ricco di appuntamenti, quello della Galleria Nazionale dell’Umbria. A partire dal prossimo 23 maggio, la Galleria Nazionale ospiterà infatti una nuova esposizione di grande interesse: “Gianni Berengo Gardin fotografa lo studio di Morandi”. La mostra, che rimarrà aperta fino al 28 settembre, è dedicata al celebre fotografo Gianni Berengo Gardin e raccoglie una serie di scatti realizzati nel 1993, quando l’autore venne chiamato a documentare lo studio di Giorgio Morandi in occasione dell’apertura del Museo Morandi a Bologna. Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte, in quanto l’esposizione si concentra sulla documentazione di uno dei luoghi più significativi per l’arte del Novecento italiano. L’esposizione raccoglie 21 dei più significativi scatti realizzati da Berengo Gardin nel 1993, quando viene chiamato per documentare i luoghi dove ha lavorato il grande pittore emiliano, in occasione dell’apertura a Palazzo d’Accursio a Bologna del Museo Morandi. L’obiettivo di uno dei più importanti fotografi del Novecento penetra così negli ambienti dove sono nati i capolavori di Giorgio Morandi (Bologna, 1890-1964), per raccontare la stratificazione di luoghi tanto vissuti, l’usura e la familiarità evidente con quelle stanze che sono state abitate ogni giorno per anni.