Gli eventi all’estero. Un Nobel per onorare studiosi e attivisti

A livello internazionale, sono previste diverse iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela delle risorse idriche e dei ghiacciai. Il World Water Forum – annunciato dal World Water Council entro il 2025 – riunirà esperti, responsabili politici e rappresentanti della società civile per discutere delle sfide legate all’acqua e proporre soluzioni innovative.

Lo Stockholm World Water Week, organizzato dall’Istituto Internazionale dell’Acqua di Stoccolma, si terrà invece ad agosto 2025 e includerà seminari, workshop per concludersi con la consegna dello Stockholm Water Prize, riconosciuto come il “Premio Nobel per l’acqua”.

Il prestigioso riconoscimento internazionale – istituito nel 1991 per onorare individui, organizzazioni e istituzioni che hanno contribuito in modo significativo alla conservazione e alla protezione delle risorse idriche del pianeta – è assegnato dalla Stockholm Water Foundation in collaborazione con la Reale Accademia Svedese delle Scienze e viene consegnato annualmente da Sua Maestà il Re Carlo XVI Gustavo di Svezia durante la Settimana Mondiale dell’Acqua a Stoccolma.

Tra i vincitori più recenti nel 2023 l’italiano Andrea Rinaldo (nella foto in basso con il sovrano svedese) premiato per le sue ricerche rivoluzionarie sulle reti fluviali, dimostrando la loro importanza nella diffusione di soluti, specie acquatiche e malattie. L’anno precedente il professore emerito belga Wilfried Brutsaert aveva ricevuto il Nobel per l’acqua grazie al suo approccio innovativo nella quantificazione dell’evaporazione ambientale, migliorando la modellazione climatica e gli strumenti per valutare la disponibilità idrica.

Nel 2021 era toccato invece alla statunitense Sandra Postel, premiata per il suo lavoro pionieristico nella sensibilizzazione sulla crisi idrica globale e nella promozione della conservazione degli ecosistemi acquatici.

Stockholm Water Prize è un premio unico nel suo genere e si concentra interamente sulla gestione e conservazione delle risorse idriche.

Il vincitore riceve una somma di 1 milione di corone svedesi (circa 90mila euro) e una statua in cristallo ispirata all’acqua. ll primo a ricevere l’onorificenza è stato nel ’91 David W. Schindler, un ecologo canadese che ha contribuito alla comprensione dell’inquinamento delle acque dolci e dell’effetto dell’acidificazione sui laghi.