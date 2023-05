Galleria dell'Accademia il trionfo di pittura e scultura

La nascita della Galleria dell’Accademia risale al 1784, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo riorganizzò l’Accademia delle Arti del Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de’ Medici, nella moderna Accademia di Belle Arti. La Galleria accoglie il David di Michelangelo ed espone una vasta collezione di capolavori pittorici, sculture e strumenti musicali. Custodisce inoltre alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo: fra queste si annovera, appunto, la statuaria michelangiolesca, con il celeberrimo David e la ricca raccolta di pittura italiana antica. Non meno rilevante è la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, che compongono la Gipsoteca allestita nel monumentale Salone dell’Ottocento. Particolarmente prestigiosa è la collezione di dipinti a fondo oro dal Duecento al primo Quattrocento della Galleria dell’Accademia di Firenze, con esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini quali il Maestro della Maddalena, Giotto, il Maestro della Santa Cecilia, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi. Il modello del Ratto delle Sabine del grande artista universalmente noto come Giambologna, accoglie poi il visitatore all’ingresso della Galleria dell’Accademia, dominando la Sala del Colosso.