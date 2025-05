Firenze, al Museo Bardini il restauro dell’opera San Michele Arcangelo

Il Museo Stefano Bardini di Firenze, nato dalla donazione testamentaria dell’omonimo antiquario deceduto nel 1922, quest’anno spegne cento candeline. Per l’occasione è stato realizzato un calendario fittissimo di eventi, incluso il restauro di un capolavoro artistico: il dipinto “San Michele Arcangelo che abbatte il drago” di Piero del Pollaiolo. Il progetto è stato avviato grazie alla sovrintendenza dei musei comunali e al contributo dei Friends of Florence. Il museo di piazza de’ Mozzi, che ha aperto le sue porte al pubblico nel maggio del 1925, era nato come showroom dedicato alle raccolte dello stesso Bardini. In occasione del centenario, i Musei Civici Fiorentini e la Fondazione MUS.E hanno organizzato una serie di iniziative culturali, artistiche ed educative che coinvolgono la comunità e i visitatori grandi e piccini. Per tutto il mese di maggio, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì, saranno attivi percorsi guidati e laboratori didattici. Tra questi, “Un mondo blu” dedicato ai bambini, e le “Passeggiate Bardini”, in collaborazione con la Fondazione Bardini e Peyron e la Direzione regionale Musei Nazionali della Toscana, che partono dal Giardino Bardini, attraversano Palazzo Mozzi Bardini e si concludono al museo civico. Il weekend del 10-11 maggio il museo si è animato con un allestimento di piante ornamentali curato dalla Direzione Ambiente del Comune, mentre il 18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei dedicata alle comunità, è prevista una rievocazione storica con la figura di Stefano Bardini. Ma non è finita qui, perché sabato 24 maggio si terranno iniziative speciali per bambini, in occasione del festival “Firenze dei Bambini”, con la possibilità di trascorrere la notte nel museo, dopo un itinerario serale. Il museo è anche palcoscenico di un progetto ispirato a “La storia del mondo in 100 oggetti” di Neil Macgregor, condividendo i propri racconti legati a opere o manufatti preferiti della collezione Bardini. Le storie potranno essere inviate fino al 30 settembre 2025 e saranno incluse in una dimostrazione di gruppo prevista per il 5 ottobre. L’estate e l’autunno saranno infine caratterizzati da ulteriori iniziative per celebrare questo luogo pieno di cultura.